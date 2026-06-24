La tercera promoción del Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes y la primera promoción del Programa Ejecutivo de la FIFA para Futbolistas se graduaron en Miami, en la última jornada de una sesión de cuatro días de duración

La ceremonia de graduación se celebró en el Nu Stadium del Inter de Miami, una novedad para ambos programas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a los graduados y subrayó la importancia del liderazgo y la buena gestión para el futuro del fútbol

Los graduados de la tercera edición del Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes y los de la primera edición del Programa Ejecutivo de la FIFA para Futbolistas recibieron sus diplomas en una inolvidable ceremonia celebrada en el Nu Stadium del Inter de Miami, donde Jorge Mas, propietario administrativo del club, se sumó al acto y se dirigió a los homenajeados desde el estrado.

La ceremonia puso el broche de oro a una sesión de cuatro días de duración en Miami, organizada por la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio la enhorabuena a los graduados en un mensaje grabado en vídeo.

"Espero que su paso por estos prestigiosos programas y su participación en estos últimos días de presentaciones, rondas de preguntas y respuestas, y actividades llevadas a cabo en Miami les hayan ayudado y servido de inspiración", afirmó.

"El futuro del fútbol se escribe tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, y nuestro deporte precisa de grandes líderes. La FIFA se enorgullece profundamente del Diploma en Gestión de Clubes y del Programa Ejecutivo para Futbolistas, porque queremos ver más jugadores y entrenadores en puestos de liderazgo. Su influencia trascenderá los terrenos de juego y llegará hasta la base de nuestro deporte".

Se gradúa la promoción del Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes y del Programa Ejecutivo de la FIFA para Futbolistas 02:44

El Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes ayuda a directivos de clubes de todo el mundo a intercambiar conocimientos y buenas prácticas, y a ampliar su red de contactos. Por su parte, el Programa Ejecutivo de la FIFA para Futbolistas reúne a jugadores y entrenadores, tanto en activo como retirados, y les ayuda en la transición a puestos de liderazgo.

Los participantes analizan las últimas tendencias en las actividades de los clubes, la gestión de estadios, finanzas, marketing, comunicación, estrategia deportiva, academias juveniles, gobernanza, cuestiones jurídicas, bienestar mental, y habilidades de liderazgo y negociación.

"Creo firmemente que es responsabilidad de la FIFA cuidar del fútbol y procurar que prospere en todo el mundo. También lo es devolver una parte a los jugadores y garantizar que, una vez finalizada su carrera profesional, tengan la posibilidad de convertirse en los líderes del futuro", declaró Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA.

"Les damos esperanza, porque se dan cuenta de todo lo que pueden ofrecer al fútbol, ya no como jugadores en el campo, sino como directivos en los despachos. Esa es la esencia de este curso".

Los programas dotan a los participantes de los recursos prácticos y de la visión necesarios para asumir funciones directivas. Los graduados salen con la confianza, las destrezas y los conocimientos precisos para impulsar a sus clubes y ayudar a la FIFA a mejorar los estándares profesionales del fútbol en todo el mundo.

"Es una cuestión de formación, de aprender sobre distintas regiones del mundo. Pero también de conectar con otras personas y con la pasión por el fútbol", señaló Karina LeBlanc, exguardameta internacional por Canadá y actual vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo Estratégico en RAJ Sports, compañía propietaria del club Portland Thorns.

"Creo que lo más importante con lo que me quedo es una gran motivación por formar parte del cambio en este deporte y por hacer que el mundo se enamore del fútbol, tanto masculino como el femenino. Y, sobre todo, las personas que he conocido han sido una gran fuente de motivación, por sus trayectorias, su liderazgo y su forma de hacer las cosas. Para mí, marcará un antes y un después".

A lo largo de las cuatro jornadas celebradas en Miami, los participantes presentaron sus proyectos finales llevados a cabo con clubes y organizaciones de diversas confederaciones, entre ellos, el Real Madrid, los Portland Thorns, el Coritiba FBC, el Catania femenino, el Al Sadd SC, el Persib Bandung, los Western Sydney Wanderers y el Fondo de Inversión Pública.

El exinternacional por Sudáfrica Siphiwe Tshabalala destacó el enorme valor del curso.

"Es importante que los jugadores y otros miembros de la familia del fútbol se capaciten mediante la formación, y no hay mejor oferta formativa que la que ofrece la FIFA —explicó—.

Este programa fomenta la integración y la unidad al promover y acoger distintas culturas. Por eso aprendemos tanto. Al comienzo de la formación, no nos conocíamos, pero ahora somos amigos, somos una gran familia, y pronto seremos socios".

Las sesiones reunieron a diversos interlocutores del fútbol de clubes y de la industria del deporte, con figuras como Juan Sebastián Verón, presidente de los Estudiantes de la Plata y copropietario del Miami FC; Juan Mónaco, ex jugador de la ATP y copropietario de Sports Performance Hub y del Miami FC; Pavel Nedved Jr., cofundador de KNIT; y Nick Sakiewicz, directivo fundador de la MLS y fundador del Philadelphia Union, además de otros expertos en marketing, construcción de marca, análisis de datos, tecnología de gestión de entradas y bienestar de los jugadores.

Los integrantes de la promoción tuvieron la ocasión de visitar el FIFA Museum de Miami, ubicado en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat, y la ciudad deportiva Florida Blue, centro de entrenamiento del Inter de Miami.