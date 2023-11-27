El curso esencial sobre gestión de clubes reúne en Vancouver a dirigentes de clubes con el objetivo de fomentar el crecimiento sostenible del fútbol en Canadá

Integrantes de diversos grupos de interés participaron en las dos jornadas del curso, celebradas en vísperas del 76.º Congreso de la FIFA

Los clubes canadienses buscan aprovechar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para acelerar el crecimiento a largo plazo

También se confirmaron nuevos talleres adaptados al objetivo de promover el desarrollo de capacidades en la National Soccer League canadiense

La FIFA celebró un nuevo curso esencial sobre gestión de clubes en Vancouver al que acudieron miembros de los principales grupos de interés del panorama futbolístico global para asistir a dos jornadas de intercambios y diálogo constructivo de máxima categoría.

El seminario, que tuvo lugar en la antesala del 76.º Congreso de la FIFA, supuso un escenario idóneo para debatir los constantes desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los clubes de fútbol profesional. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, las conversaciones giraron en torno a las posibles estrategias que permitan a los clubes canadienses aprovechar el interés internacional para reforzar sus cimientos e impulsar el crecimiento sostenible en el panorama futbolístico nacional.

En el curso se abordaron asuntos esenciales para la gestión de clubes actual, como la gobernanza, la planificación estratégica, las finanzas, los patrocinios, el marketing, las infraestructuras, la gestión de entradas y el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA (RETJ). Los asistentes debatieron la utilidad de prácticas recomendadas en cada uno de estos ámbitos, que pueden traducirse en ventajas competitivas dentro y fuera de los terrenos de juego.

"Canadá es un mercado con un gran potencial, y estos seminarios están concebidos para ayudar a los dirigentes de clubes a la hora de cimentar organizaciones sólidas y sostenibiles que impulsen el futuro del fútbol —declaró Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA—. En la FIFA, creemos que los clubes son la piedra angular del ecosistema futbolístico. Al invertir en su desarrollo, invertimos en el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo del fútbol en su conjunto. Me gustaría dar las gracias a la Premier League del país y a la Federación Canadiense de Fútbol por su visión y apoyo".

Un tema central a lo largo del seminario fue la importancia de la gobernanza y la planificación a largo plazo. Los clubes que asientan estructuras de gobernanza sólidas y definen estrategias claras y medibles están mejor equipados para enfrentarse a la complejidad y alcanzar el éxito sostenible. En las conversaciones se hizo hincapié en el cambio de rumbo de las finanzas en el fútbol, que hoy en día favorece la diversificación de ingresos. Por ello, se recomienda a los clubes mirar más allá del control de gastos y buscar nuevas oportunidades comerciales.

Otro asunto destacado fueron los patrocinios y la interacción con la afición, dos cuestiones que reflejan los cambios de expectativas tanto de las marcas como de los seguidores. El panorama de patrocinios actual exige crear valor añadido a través de un relato y de los efectos medibles, mientras que las estrategias de interacción con la afición dependen de una labor de análisis de datos que comienza mucho antes de cada partido.

"Esta colaboración con la FIFA, destinada a poner los cursos esenciales sobre gestión de clubes al servicio de nuestros directivos de clubes, es una iniciativa de un valor incalculable para la Premier League canadiense. Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido para hacerla posible —explicó Costa Smyrniotis, vicepresidente ejecutivo de la Premier League canadiense—. Nuestro objetivo es convertirnos en la base del talento futbolístico canadiense, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, y estamos orgullosos de seguir invirtiendo en las personas que impulsan nuestra organización hacia el futuro. Esto reforzará a nuestros clubes, impulsará un mayor conocimiento en toda la liga y fomentará tanto el crecimiento sostenido como el profesionalismo del fútbol en Canadá".

Otro motor importante del crecimiento identificado durante el seminario son las infraestructuras, especialmente en lo que respecta a la flexibilidad y a los recintos de uso polivalente, capaces de albergar acontecimientos deportivos, de ocio y comunitarios. Por otra parte, se habló también del papel fundamental que desempeñan los regímenes jurídicos y reglamentarios, tales como el RETJ, no solo en calidad de marcos de cumplimiento, sino como herramientas estratégicas que pueden influir en la confección de plantillas y generar ingresos a través de mecanismos como las indemnizaciones por formación o las contribuciones de solidaridad.

El siguiente paso de esta colaboración en auge será una serie de seminarios organizados por la FIFA a la medida de la National Soccer League. El objetivo será fomentar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de unas estructuras de clubes sólidas y adaptadas al mercado actual en Canadá.