Pese a que su población es relativamente inferior (18 millones) a la de muchas de las grandes naciones del fútbol mundial, Países Bajos sigue produciendo una impresionante cantidad de jugadores de gran calidad. El «fútbol total» ha configurado la historia del deporte rey y representa no solo un estilo de juego, sino una profunda filosofía que acentúa la innovación y la creatividad.