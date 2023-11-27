Pese a que su población es relativamente inferior (18 millones) a la de muchas de las grandes naciones del fútbol mundial, Países Bajos sigue produciendo una impresionante cantidad de jugadores de gran calidad. El «fútbol total» ha configurado la historia del deporte rey y representa no solo un estilo de juego, sino una profunda filosofía que acentúa la innovación y la creatividad.
El fútbol neerlandés también es conocido por la pasión de sus aficionados, que acuden en masa a animar a sus equipos. Su entusiasmo contribuye a crear un ambiente único y festivo, y los convierte en un elemento fundamental del fútbol neerlandés.
Este ADN futbolístico inconfundible, impulsado por una cultura de la innovación y una pasión inherente por el fútbol, no solo brilla en el campo, sino que también impregna las estructuras administrativas y operativas de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).
La KNVB, fundada en 1889 y cofundadora de la FIFA, es la mayor organización deportiva de Países Bajos. Supervisa tanto el fútbol base como el profesional, y organiza competiciones de élite como la TOTO KNVB Beker (la Copa de los Países Bajos) y la Azerion Vrouwen Eredivisie (la máxima división de la liga femenina). Asimismo, la KNVB desempeña una labor fundamental en el desarrollo comercial del fútbol neerlandés.
Misión
La misión de la KNVB es impulsar el crecimiento continuado del fútbol nacional y aprovechar su poder unificador para lograr cambios sociales.
La manera en la que se juega y se vive el fútbol está cambiando, por lo que es necesario adaptar tanto el fútbol base como el profesional. Somos ambiciosos en este sentido, ya que pretendemos reforzar continuamente los cimientos del fútbol base, establecer una conexión entre el fútbol profesional y la élite europea y soñar con que nuestras selecciones masculina y femenina sean campeonas del mundo. Hemos agrupado nuestra misión en seis objetivos.
Los seis objetivos de la Federación Neerlandesa de Fútbol
Ganar una máxima competición
Aumentar el nivel de participación
Mejorar el fútbol profesional
Promover un cambio social evidente
Asegurar el futuro del fútbol base
Garantizar un entorno acogedor y seguro
Cada fin de semana, la KNVB organiza más de 30 000 partidos en las distintas categorías del fútbol para garantizar que siga siendo el deporte más accesible del planeta. El amplio compromiso con el fútbol base es fundamental para fomentar el talento nacional y preservar la función central del fútbol en las comunidades del país, aunque requiere recursos considerables.
Esta visión cuenta con el respaldo de una estrategia comercial clara y una inversión considerable en la marca y el marketing de la KNVB. Por lo tanto, la estrategia comercial de la KNVB es fundamental para impulsar la labor futbolística de Países Bajos con el objetivo de proteger y desarrollar la rica cultura del deporte en el país. Aprovechando la pasión de sus aficionados, el prestigio de sus selecciones nacionales y la solidez de sus alianzas comerciales, la KNVB consigue generar ingresos considerables para respaldar económicamente sus múltiples iniciativas.
El presente caso de estudio examina el modelo de generación de ingresos de la KNVB, con especial atención al patrocinio, y con el objetivo de servir como fuente de inspiración para otras federaciones miembro (FM) que buscan mejorar sus propias estrategias comerciales.