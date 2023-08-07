Los planes estratégicos son un instrumento fundamental para cualquier entidad orientada al alto rendimiento. Una buena estrategia establece lo que va a lograr una organización y cómo lo hará, al tiempo que señala los ámbitos fundamentales a los que pretende dar prioridad, que habrán de ser claros y estar coordinados. Formular una estrategia sirve para motivar al personal, ya que lo une en torno a una misma meta, y también para implicar y servir de inspiración a las partes interesadas externas.