Australia y Aotearoa Nueva Zelanda albergaron en 2023 su primer gran torneo futbolístico internacional: la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. El certamen, que batió récords de asistencia y audiencia, puso de manifiesto la creciente popularidad y apoyo del que goza el deporte femenino en Australia, y se prevé que deje un legado duradero que beneficiará al fútbol australiano durante muchos años.
La Federación Australiana de Fútbol se había preparado durante mucho tiempo para conseguir su histórica designación como coorganizadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, consciente de la inmensa oportunidad que presentaba un torneo de este calibre para impulsar a toda una nación futbolística. Con esto en mente, y poco después de ser nombrada coorganizadora de la competición, puso en marcha un plan estratégico denominado «XI principios sobre el futuro del fútbol australiano» (en adelante, los «XI principios»).
Los XI principios abordan de forma integral el fútbol australiano y las dificultades a las que se enfrenta, y formula el programa estratégico para su futuro. El plan se elaboró con esmero, para dotar al fútbol nacional de una plataforma sólida que permitiese potenciarlo.
Los planes estratégicos son un instrumento fundamental para cualquier entidad orientada al alto rendimiento. Una buena estrategia establece lo que va a lograr una organización y cómo lo hará, al tiempo que señala los ámbitos fundamentales a los que pretende dar prioridad, que habrán de ser claros y estar coordinados. Formular una estrategia sirve para motivar al personal, ya que lo une en torno a una misma meta, y también para implicar y servir de inspiración a las partes interesadas externas.
Los XI principios constituyen un modelo sólido para que una federación de fútbol lleve a cabo una planificación estratégica a largo plazo. El presente documento describe cómo la Federación Australiana de Fútbol concibió su plan, interactuó con las partes interesadas y estructuró sus iniciativas estratégicas, además de poner de relieve las valiosas enseñanzas que extrajo del proceso.
La FIFA anima a sus federaciones miembro (FM) a desarrollar planes estratégicos bien fundamentados, que favorezcan un planteamiento a largo plazo y orienten toda su estructura, así como sus aspiraciones y actividades, en la dirección correcta. Al compartir estos conocimientos pretendemos, en última instancia, proporcionar ejemplos e ideas que puedan servir de inspiración.