El Servicio de la FIFA de protección en las redes sociales detecta 89.000 publicaciones ofensivas durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y más de una de cada diez eran racistas

Se analizaron más de seis millones de publicaciones y comentarios, de los cuales 225.000 se identificaron para una posterior revisión humana y 89.000 se consideraron ofensivos

Como parte de las labores de moderación, se derivaron 1000 cuentas para su investigación y se bloquearon 181.000 comentarios con contenido ofensivo

Se ha observado un aumento de los insultos racistas, que coparon el 11 % de todo el contenido abusivo detectado e incluye el material más ofensivo

Los insultos racistas han aumentado en los últimos tiempos y se han convertido en una amenaza constante para el bienestar de los jugadores, según informa el Servicio de la FIFA de protección en las redes sociales desplegado durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esta iniciativa, que se ofrece de forma gratuita a todos los equipos, jugadores, entrenadores y árbitros que participan en las competiciones de la FIFA, protege tanto a dichos profesionales como a los aficionados ante los contenidos discriminatorios u ofensivos. Una vez analizadas todas las formas de discriminación identitaria detectadas por el servicio, se concluye que los insultos racistas son los más habituales en la categoría de comentarios y publicaciones ofensivos, de los que coparon un 11 %. Se trata no solo de una subida del 3 % con respecto a la misma fase de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, sino también de un incremento notable del contenido más ofensivo.

De los más de seis millones de publicaciones y comentarios analizados (lo que supone un aumento del 33 % con respecto a la misma fase del Mundial de 2022), 225.000 se identificaron para una posterior revisión humana. Dicha labor confirmó 89.000 instancias de contenido ofensivo, con su correspondiente intervención, y derivó 1000 cuentas para su investigación. Esta cifra es trece veces mayor que la de 2022, cuando se registraron 6700 comentarios ofensivos. No obstante, cabe destacar que estos datos se han obtenido al comparar dos fases de grupos de distinta envergadura: 32 selecciones en 2022 frente a las 48 de 2026.

El Servicio de la FIFA de protección en las redes sociales está en constante desarrollo. Una novedad en esta edición es que ha recopilado datos de las fuerzas de seguridad, lo que ha permitido constatar que se han identificado 100 casos legalmente imputables a lo largo de la fase de grupos del Mundial.

Si bien es cierto que las mejoras técnicas en lo que respecta a la capacidad del servicio para identificar y abordar contenido posiblemente ofensivo ha contribuido al aumento de los casos denunciados, los datos muestran una alarmante tendencia al alza en lo que respecta a los insultos con agravante racista.

En cualquier caso, los insultos racistas no son la única forma de discriminación, pues el odio tiene muchas caras. El servicio de moderación de cuentas prestado a las selecciones ocultó de forma automática aproximadamente 181.000 comentarios ofensivos, lo que redujo el grado de distracciones ocasionadas por intercambios indeseados y desagradables tanto para los equipos como para los seguidores. Se moderaron un total de 2.028.214 comentarios a lo largo de la fase de grupos, disputada entre el 11 y el 27 de junio, incluido spam y contenido ofensivo generado por bots o cuentas falsas. Se trata de un dato cuatro veces mayor al registrado en 2022.

Estas cifras se han hecho públicas tras el anuncio por parte del Servicio de la FIFA de protección en las redes sociales de la retirada de más de 30 millones de publicaciones y comentarios ofensivos, en las principales redes sociales y más de 50 idiomas, desde su puesta en marcha en 2022.

El pasado 18 de junio, la FIFA conmemoró el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio con una contundente iniciativa en los cuatro estadios que albergaron partidos a lo largo de la jornada.