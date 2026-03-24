El grupo de expertos de la FIFA y la UNODC se reúnen para reforzar las respuestas de la justicia penal al racismo en el fútbol

Juristas, legisladores y representantes de las fuerzas del orden se reúnen con la FIFA y la UNODC para ampliar los ordenamientos jurídicos y normativos con el objetivo de luchar contra el racismo en el fútbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pronunció un discurso ante la delegación, en el que subrayó la función esencial que desempeñan la legislación, la educación y la influencia de los jugadores a la hora de impulsar el cambio

Los miembros del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas Mercy Akide y Mikaël Silvestre hablaron de sus experiencias y destacaron la importancia que tienen la ayuda a las víctimas y la solidaridad

Legisladores procedentes de todo el mundo y miembros de grupos de interés del fútbol se reunieron la semana pasada en Zúrich (Suiza), en la sede de la FIFA, para asistir a unas conversaciones de dos días de duración, destinadas a fortalecer la respuesta de los mecanismos de la justicia penal al racismo en el fútbol.

La reunión del grupo de expertos sobre el refuerzo de las repuestas de la justicia penal al racismo en el fútbol, convocada conjuntamente por la FIFA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), supuso un nuevo avance en la colaboración que se oficializó con la firma en 2023 de un memorando de acuerdo. En virtud de los términos de este documento, las dos organizaciones buscan impulsar la cooperación internacional, crear una orientación normativa integral y dotar a los gobiernos de instrumentos capaces de luchar contra la discriminación con más eficacia.

Esta sesión del grupo de expertos forma partede la postura global de la FIFA contra el racismo en el fútbol y coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El encuentro refuerza el compromiso que comparten los grupos de interés internacionales de impulsar cambios trascendentales y duraderos en el ecosistema futbolístico.

Las conversaciones giraron en torno a la necesidad de disponer en todo el mundo de ordenamientos jurídicos y normativos más contundentes, especialmente en asuntos como la capacitación de los sistemas de la justicia penal o la mejora de la respuesta centrada en las víctimas. Además, los participantes abordaron la reiterada cuestión de la falta de denuncias, sobre todo en el fútbol base, donde persiste una cultura de silencio que perjudica el trabajo destinado a combatir el discurso de odio.

El grupo expuso los progresos efectuados hasta la fecha, incluidos los mecanismos de denuncia implantados en las competiciones de la FIFA y el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales. Los grupos de interés externos reconocen como medidas diligentes estas dos iniciativas, junto con el refuerzo de las sanciones introducidas en el art. 15 del Código Disciplinario de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, participó en estas jornadas y reafirmó que el fútbol es un vehículo para el cambio social. "Vuelvo a hacer hincapié en la necesidad de concienciar a la sociedad y en la importancia que tiene la legislación de los diferentes países para abordar las lacras del racismo y la discriminación. Ni que decir tiene, la educación y la cooperación son instrumentos decisivos para internalizar el respeto mutuo y las prácticas más recomendables. En este sentido, el fútbol puede servir de catalizador", aseguró.

Y añadió: "Mediante el panel sobre la postura conjunta de los futbolistas, que está efectuando una labor fantástica, podemos impulsar un cambio real, porque los jugadores son grandes referentes y sus opiniones tienen peso en todo el mundo. Asimismo, la campaña de la FIFA contra el racismo está concienciando e informando sobre los efectos devastadores de esta lacra. Hace dos años perfilamos la postura global contra el racismo en el Congreso de la FIFA, y seguimos trabajando en ella. Doy las gracias a todos los presentes en esta reunión, a nuestros socios y a los grupos de interés, por su apoyo y sus decisivas contribuciones a esta importante causa".

Mikaël Silvestre y Mercy Akide, miembros del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas, ofrecieron opiniones nacidas de su experiencia personal sobre la discriminación racial en el fútbol y en la sociedad en general. Además, expusieron el trabajo que se está efectuando para ayudar a los jugadores en activo que sufren abusos.

Mikaël Silvestre destacó la importancia que tiene adoptar un enfoque global y coordinado: "Ha sido muy esclarecedor en aspectos como la ayuda a las víctimas y sobre cómo tratar de modelar todo el ecosistema futbolístico. Esto no implica solo a la FIFA y las federaciones, sino también a los clubes, los aficionados, los medios de comunicación o los patrocinadores; son muchos los grupos de interés. En mi opinión, podemos encontrar la manera de establecer un marco para asistir a los países que necesiten nuestra ayuda, y aprender de los que están más avanzados. A partir de las diferentes leyes y culturas, estoy seguro de que podemos progresar, aunque la legislación lleve más tiempo".

Mercy Akide destacó los aspectos más humanos en los que incide el racismo y la necesidad de proteger a las nuevas generaciones: "Mis compañeros del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas y yo estamos consiguiendo resultados alentadores y mejoras, pero todavía queda mucho por hacer. Hemos transmitido a los jugadores el mensaje de que no están solos, de que caminamos juntos, y todos ellos saben ahora que compartimos sus inquietudes y situaciones. Aunque el fútbol de élite tiene más visibilidad, el problema también afecta al fútbol base. Esos jugadores son la próxima generación, por lo que debemos asegurarnos de que sigan disfrutando del fútbol. Por eso estoy muy orgullosa de colaborar con la FIFA y la UNODC para plantar cara al racismo y erradicarlo".

La reunió abordó también la necesidad de romper la cultura de silencio, sobre todo en el fútbol base, en el que la falta de denuncias entorpece enormemente el trabajo de contrarrestar el discurso de odio. El grupo aplaudió las iniciativas de la FIFA en esta cuestión, entre las que se incluye la implantación de mecanismos de denuncia a disposición de todos los grupos de interés (jugadores, árbitros, miembros del personal y público en general) en competiciones y actos.