La FIFA y las principales partes interesadas se reunieron en Atlanta (Estados Unidos) para debatir acerca de soluciones prácticas con las que hacer frente al discurso de odio y conmemorar esta efeméride

El acto, titulado "Stop hate, protect football - What actually works against hate speech?" (Erradicar el odio, proteger el fútbol: ¿Qué medidas son realmente eficaces contra el discurso de odio?) pone de relieve el poder de la acción colectiva para luchar contra la discriminación, tanto en internet como en persona

El servicio de la FIFA de protección en las redes sociales ha eliminado más de 30 millones de publicaciones y comentarios ofensivos desde la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

Con motivo del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, la FIFA, TikTok y el Ayuntamiento de Atlanta reunieron a un grupo selecto de futbolistas, legisladores, expertos en tecnología y líderes sociales en el Centro Nacional para los Derechos Civiles y Humanos. En la víspera del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que enfrentará a Chequia y Sudáfrica en el Estadio Atlanta, se celebró un debate en torno a soluciones prácticas destinadas a erradicar el discurso de odio, así como proteger el fútbol y que sirva para impulsar la unidad, el deporte y los avances sociales.

En el acto titulado "Stop hate, protect football - What actually works against hate speech?", se profundizó en la cuestión más allá de la sensibilización para identificar acciones concretas contra la discriminación, el racismo y los abusos, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

La FIFA lleva a cabo un encuentro histórico en la víspera del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio 01:37

Una coalición por el cambio

El panel reunió diversas perspectivas del ámbito deportivo, gubernamental y tecnológico. Entre los participantes estuvieron George Weah (premio al Mejor Jugador del Año de la FIFA 1995, que también es capitán honorífico del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas), Mercy Akide (exinternacional nigeriana e integrante del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas), Candace Stanciel (directora de impacto de la ciudad de Atlanta), Eric Ebenstein (director sénior de políticas públicas de TikTok Global) y David Gerson (árbitro certificado por la federación estadounidense y mentor en la organización Refs Need Love Too).

En la apertura de las conversaciones, George Weah describió el problema al que se enfrentan los jugadores que son blanco de discursos de odio y enfatizó la capacidad única del fútbol para generar cambios significativos.

Weah declaró: "En retrospectiva, diría que nada ha cambiado. Yo fui víctima de abusos raciales cuando este problema estaba en su peor momento, y hoy seguimos hablando de lo mismo. El fútbol busca unir, no dividir".

"Este deporte se enfrenta a muchas amenazas, pero su mayor fortaleza sigue siendo la posibilidad de promover paz y unidad. Lo que estamos tratando de hacer junto a la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, llega en el momento preciso. Si dejamos que esto se nos salga de las manos, será el fin del deporte rey. Por eso estamos luchando día a día, estamos tratando de educar a los jóvenes para que crezcan con amor por el prójimo y no solo por el balón. La discriminación no tiene cabida en nuestra sociedad".

Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio | Gianni Infantino, presidente de la FIFA 05:28

Simone Scott, periodista deportiva de Atlanta, moderó el panel y abordó la manera en que la retórica discriminatoria se presenta en el fútbol y la sociedad, para después enfocarse en tres pilares operativos: decodificar la naturaleza cambiante del discurso de odio en medios digitales y físicos, identificar las intervenciones más decisivas, y traducir los compromisos institucionales en resultados tangibles.

La panelista Candace Stanciel señaló: "Esta ocasión es el marco ideal para conmemorar el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. La FIFA está entregada por completo a esta labor, por lo que fue un privilegio reconocer a las ciudades que han decidido sumarse a este esfuerzo en pro de los derechos humanos".

"Hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos, las vías más efectivas para abordarlos y los compromisos que podemos asumir, ya sea como futbolistas, árbitros, representantes de una ciudad anfitriona de un torneo o como personas que apuestan por un mejor deporte. Con el respaldo de una trayectoria internacional como la de la FIFA, estamos listos para hablar de derechos humanos y llevar la conversación a una escala mundial".

Mercy Akide reflexionó sobre el encuentro y comentó: «Esta es la oportunidad perfecta para actuar. Me resultó inspirador escuchar a la comunidad, porque eso somos y tenemos que incluir a todo el mundo si queremos tener éxito. El solo hecho de escuchar lo que el panel tiene que decir me motiva a hacer todavía más, y de inmediato».

Uno de los aspectos centrales del evento fue el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales, que supervisa e intercepta contenido de abuso en tiempo real para proteger a los futbolistas, los equipos y los árbitros.

Desde su creación, este servicio ha brindado una cobertura amplia en los torneos y actos de la FIFA, con más de 250 millones de comentarios y publicaciones revisados, y más de 30 millones identificados como contenido dañino.

El servicio se mantiene activo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para proteger de forma digital a todos los participantes del torneo. Desde el inicio de la competición el 11 de junio, se han revisado más de 3.8 millones de interacciones, lo que resultó en la eliminación de 388.000 de estos contenidos. En comparación, durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2022™, solo se eliminaron 287.000 mensajes.

El foro de Atlanta se apega a la Postura global contra el racismo de la FIFA, un marco de trabajo integral dedicado al cambio sistémico mediante la formación de jugadores, la interacción con la afición y los recursos contextualizados para las asociaciones de fútbol en todo el mundo.