El estadio canta al unísono en el partido entre Haití y Escocia con un nuevo protocolo previo al partido

El partido entre Haití y Escocia se benefició de una nueva y audaz visión para las ceremonias previas al partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El objetivo, que se logró con éxito, era profundizar en la conexión entre los jugadores y los aficionados

Esta visión se aplicó plenamente en el Estadio Ciudad de Boston de Foxborough, Massachusetts antes de que el equipo de Steve Clarke se impusiera por 1-0

El nuevo protocolo previo al partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha plasmado el carácter inclusivo del torneo de este año. El concepto de ceremonia "360 grados" permite a los aficionados sentirse parte de la acción, con pancartas con las banderas de los países y elementos en el terreno de juego orientados para crear una experiencia única e inmersiva.

Entre las innovaciones, el once inicial y los suplentes se sitúan ahora juntos para la ceremonia previa al partido, reunidos en el círculo central alrededor de una pancarta con el mensaje Football Unites the World ("El fútbol une al mundo") mientras suenan los himnos nacionales. A continuación, el protagonismo pasa a las decenas de miles de aficionados en las gradas. En Foxborough antes de la victoria de Escocia por 1-0 sobre Haití, más de 60.000 personas compartieron este momento único de comunión.

Cuando un estadio canta al unísono Previous 01 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 02 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026 Next

La "Tartan Arm" cantaba a pleno pulmón mientras resonaba el himno escocés "Flower of Scotland". Veintiocho años después de la última participación de su selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA™, la emoción en todo el Estadio Ciudad de Boston era palpable. Entre sus filas se encontraba la leyenda del rock Rod Stewart.

"Flower of Scotland siempre me emociona mucho", afirmó. "Por desgracia, no he podido cantarla porque tengo laringitis. Incluso tuve que cancelar un concierto ayer por eso. Pero absolutamente nadie podría haberme impedido asistir a este partido, y desde luego no mis hijos, que están conmigo. El ambiente es absolutamente magnífico. La FIFA, Estados Unidos, México y Canadá han hecho que este Mundial sea maravilloso. Es un espectáculo sin igual".

Al igual que Stewart, David, un aficionado escocés de 43 años, viajó a Boston con su hijo, Murray. "Es mi bautismo de fuego; solo tenía 15 años la última vez que Escocia participó en un Mundial", afirmó. "No quería perderme este momento", explicó sobre una decisión que tomó apenas dos semanas antes del inicio del partido. "He escuchado muchas veces "Flower of Scotland" a lo largo de mi vida, pero aquello fue realmente especial. Con la puesta de sol, la iluminación, todos esos aficionados cantando al unísono… Fue sencillamente mágico".

"Creo que el nuevo protocolo refuerza esa sensación de comunión. Que los suplentes participen en esta ceremonia me parece muy acertado: todo el mundo forma parte de este momento, y eso no solo se aplica a los jugadores, sino también a los aficionados. Esa es la magia del Mundial: unir a la gente, seas quien seas y vengas de donde vengas".

A sus apenas 12 años, Murray ya ha vivido grandes momentos como aficionado. El pasado octubre, incluso tuvo la oportunidad de salir al campo junto a Scott McTominay en Hampden Park durante un partido de clasificación para el Mundial de la FIFA contra Bielorrusia. Pero, a juzgar por la sonrisa que luce en su rostro, está aún más feliz de estar en Boston: "Es sencillamente increíble estar aquí", explicó. "¿Cómo me sentí durante el partido? Estaba orgulloso y feliz. Como dice papá, sentimos que ahora somos parte de la historia. Y esa interpretación de Flower of Scotland fue tan bonita y sonó tan fuerte...".

June, de Paisley, también compartió su experiencia. A sus 80 años, sus hijos le regalaron este viaje único en la vida. "Este Mundial me ha conquistado por completo. Me gusta mucho el fútbol, pero la selección de Escocia me gusta aún más", admitió. "Y poder estar aquí para su regreso a un Mundial es un auténtico regalo. Por supuesto, canté “Flower of Scotland", que sonaba especialmente apropiado en esta ocasión. Creo que toda la ceremonia previa al partido fue un éxito. Solemos decir que "antes era mejor", ¡pero en este caso no fue así!".

"A veces, el cambio es bueno. Creo que es justo que ahora los suplentes participen en la ceremonia. Un equipo no es solo el once inicial", añadió su hija, Lynn, que también está encantada con su viaje a Boston. "Lo estamos pasando de maravilla aquí. El ambiente del sábado fue increíble, pero eso se debe tanto a los aficionados de Haití como a los de Escocia, porque estuvieron increíbles. Para mí, solo hay dos mundos que tienen esa capacidad de unir a la gente: el fútbol y la música".

Ni Stewart ni Simon, que tiene 25 años y es un ferviente seguidor de la selección de Escocia, además de gaitero, estarían en desacuerdo. El joven, por supuesto, había viajado a Boston con su fiel instrumento a cuestas: "Es un instrumento difícil de dominar, pero “Flower of Scotland” no es una pieza complicada de tocar", explicó. "Sin duda prefiero tocarla a cantarla, salvo cuando se trata de un partido del Mundial".