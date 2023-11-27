Atlas Barber Shop da la bienvenida al mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Atlas Barber Shop se ha convertido en un punto de reunión para los fanáticos del fútbol en Boston, Massachusetts, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La tienda celebra una orgullosa identidad marroquí-estadounidense, dirigida por el fundador Ayoub y acogida por una comunidad de seguidores

El entusiasmo del torneo está aportando una nueva energía tanto al negocio como al vecindario

Con sede en Boston, Massachusetts, Atlas Barber Shop ha creado un puente genuino entre el fútbol y la barbería, y entre Estados Unidos y Marruecos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Ayoub, Salah y Hamza han convertido su tienda en mucho más que un lugar para cortarse el cabello. Es un punto de encuentro donde los seguidores vienen a hablar de fútbol, compartir té marroquí, disfrutar de comida tradicional y disfrutar de los partidos más importantes del torneo.

El ambiente lo dice todo. Las banderas de Estados Unidos y Marruecos se muestran una al lado de la otra, mientras un televisor entre ellas muestra los momentos destacados de la acción del día anterior: la contundente victoria de los Atlas Lions por 3-0 sobre Canadá. Arriba, banderines con los colores de las naciones clasificadas añaden la inconfundible sensación de la Copa Mundial.

"Para nosotros, esto se trata de honrar ambos lados de lo que somos: Marruecos, de donde venimos y donde permanecen nuestras raíces, y Estados Unidos, donde hemos encontrado oportunidades y estamos viviendo el sueño americano", explicó Ayoub, el dueño de la tienda, vistiendo una camiseta de Achraf Hakimi y hablando inglés con un fuerte acento estadounidense. "Tenemos dos corazones, y esa doble identidad ha estado con nosotros mientras apoyamos a los equipos durante toda la Copa Mundial".

Aquí, el fútbol es mucho más que un deporte; es un lenguaje universal que une culturas. "El hermoso juego está en todas partes aquí", añadió. "Entra en nuestra tienda y verás de todo, desde partidos de ligas europeas, campeonatos africanos, noches de Champions League, competencias sudamericanas, asiáticas y africanas, y, por supuesto, la Copa Mundial (de la FIFA). Es parte de nuestro ADN. Esta barbería está moldeada por la cultura del fútbol y la energía colectiva que trae".

El nativo de Casablanca llegó a Estados Unidos con su familia en 2010 y pronto encontró un hogar en Boston. El carácter multicultural de la ciudad se adaptaba perfectamente al optimista emprendedor. Su primera tienda, cerca de la Universidad de Harvard, encontró rápidamente su ritmo, allanando el camino para una segunda apertura en Brookline y, más recientemente, una tercera en el centro de Boston. Con la fiebre del Mundial apoderándose de la ciudad, el auge de la tienda parece perfectamente programado.

"Esta competencia ha tenido un impacto directo en mi negocio. Hemos tenido fanáticos entrando por la puerta de cada rincón del mundo, desde seguidores franceses hasta sudamericanos", añadió Ayoub. "Hay más vida en la ciudad y, naturalmente, más personas en nuestras sillas. Normalmente, el verano es la temporada baja en Boston, con tantos estudiantes dejando la ciudad. Pero este año ha cambiado todo: restaurantes, bares, barberías y centros comerciales están todos llenos".

Las multitudes de la Copa Mundial han traído un nuevo nivel de expectativas con ellas. Los barberos no solo están cortando el cabello; están recreando estilos dignos de las estrellas más grandes del fútbol. "Los clientes jóvenes a menudo piden estilos como los de los mejores jugadores: Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo… así que lo hacemos realidad!" dijo Ayoub.

A pesar de todo el negocio adicional que la Copa Mundial ha traído a través de las puertas, Ayoub está decidido a que las fiestas de observación de la tienda sigan siendo sobre la comunidad, no sobre el dinero. En Atlas Barber Shop, la bienvenida no tiene etiqueta de precio. "Cocinamos platos caseros marroquíes y servimos té de menta, invitamos a nuestros clientes y vemos los partidos juntos. Es una experiencia mágica", dijo.

El objetivo es seguir organizando estos eventos hasta la final, independientemente de si Marruecos sigue a Estados Unidos fuera de la competencia o no. "Quienquiera que esté en el campo y de donde sea que venga, lo que más importa es compartir la Copa Mundial juntos hasta el pitido final", explicó.