Las estrellas de Francia inspiran a los niños con la iniciativa Be Active en Boston

La selección de Francia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ convivió con los jóvenes durante la primera sesión de entrenamiento del equipo en el torneo

La presencia de Les Bleus recompensó el esfuerzo de los niños en una sesión que contó con el respaldo de la FIFA y de la iniciativa Be Active de la Organización Mundial de la Salud

Los más pequeños se llevaron recuerdos para toda la vida a las puertas de la Copa Mundial de la FIFA™ más inclusiva de la historia

La selección de Francia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ compartió momentos con un entusiasta grupo de niños en la Universidad de Bentley durante una jornada de entrenamiento a de puertas abiertas en su campamento base, respaldada por la iniciativa Be Active.

Los afortunados niños de Boston (Estados Unidos) tuvieron la oportunidad única de ver a la escuadra de Didier Deschamps en plena preparación para su debut en el Grupo I contra Senegal, que se disputará en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey el martes 16 de junio. Posteriormente, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y otras grandes figuras recompensaron el esfuerzo de los pequeños sobre el terreno de juego firmando autógrafos y tomándose selfis con ellos.

Presentado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, el programa Be Active responde a los datos de la OMS que señalan que cuatro de cada cinco niños en todo el mundo no realizan suficiente actividad física. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, también asistió al evento, donde elogió las instalaciones de la Universidad de Bentley y los esfuerzos de la institución por albergar al combinado francés.

Al animar a los niños a mantenerse activos durante al menos 60 minutos al día, principalmente jugando al fútbol, esta iniciativa busca promover estilos de vida más saludables, felices y activos entre la juventud de todo el mundo.

“En Massachusetts Soccer estuvimos encantados de colaborar en la organización de los clínics de Be Active, los cuales recibieron a muchísimos niños de las zonas colindantes, incluidos algunos que no habían tenido la oportunidad de jugar mucho al fútbol anteriormente”, afirmó Michael Ndoumbe, director técnico adjunto de Massachusetts Youth Soccer.

Entrenamiento de Be Active con Francia en Waltham, Massachusetts Previous 01 / 11 Be Active at France's Community Training Session 02 / 11 Be Active at France's Community Training Session 03 / 11 Be Active at France's Community Training Session 04 / 11 Be Active at France's Community Training Session 05 / 11 Be Active at France's Community Training Session 06 / 11 Be Active at France's Community Training Session 07 / 11 Be Active at France's Community Training Session 08 / 11 Be Active at France's Community Training Session 09 / 11 Be Active at France's Community Training Session 10 / 11 Be Active at France's Community Training Session 11 / 11 Be Active at France's Community Training Session Next

“Hoy ha sido un día increíble para los niños; han tenido la oportunidad de participar en las divertidas sesiones Be Active de la FIFA y luego han visto recompensado su esfuerzo al conocer a la selección francesa. Son recuerdos que guardarán con un cariño especial durante el resto de sus vidas”, añadió Ndoumbe.