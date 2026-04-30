Niños de las naciones originarias de Canadá disfrutan de la campaña Be Active en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Más de 40 niños de los pueblos Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh acompañan a FIFA Legends

Los exjugadores de los Whitecaps, Russell Teibert y Jackson Farmer, dirigen las sesiones

La campaña de la FIFA lleva a cabo actividades futbolísticas para jóvenes antes del torneo de fútbol de las delegaciones del Congreso de la FIFA

Decenas de niños canadienses participaron en un divertido festival de fútbol en la víspera del 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver. Varias estrellas del deporte demostraron sus habilidades con el balón en una serie de sesiones enmarcadas en la edición especial de la campaña Be Active puesta en marcha por la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Russell Teibert —que también integró la selección de Canadá— y Jackson Farmer, ambos exjugadores de los Vancouver Whitecaps, pusieron a prueba a jóvenes futbolistas de entre ocho y doce años que representaron a los pueblos Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. En las sesiones, se habló sobre la importancia de la actividad física para mantener una mente sana en un cuerpo sano.

Los participantes, que vistieron camisetas amarillas de la campaña Be Active, ayudaron a inaugurar esta edición de la campaña, que la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) vienen desarrollando para difundir la recomendación de la OMS de que los niños deben realizar 60 minutos de actividad física al día.

Los líderes de las naciones originarias MST también participaron en las actividades, entre ellos, el jefe Wayne Sparrow, del pueblo Musqueam Indian Band; el presidente Wilson Williams, del pueblo Squamish; y el jefe Justin Sky George, del pueblo Tsleil-Waututh.

"Jóvenes de los pueblos Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh jugaron con el balón, se divirtieron e hicieron ejercicio. El mensaje es claro: levantarse y activarse. Eso es lo que hemos vivido hoy", afirmó Teibert.

Ha sido estupendo que los jóvenes hayan podido disfrutar junto con los FIFA Legends en la antesala de la competición más emocionante que se ha celebrado nunca en Vancouver. "La Copa Mundial de la FIFA 2026 será todo un movimiento: el día de hoy ha sido un anticipo de lo que está por venir gracias al impulso de un Mundial que servirá de motivación a las generaciones futuras".

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"Ha sido un día maravilloso en el que hemos aprovechado el deporte y el fútbol para unir a las personas en torno a la emoción de los próximos meses —añadió Farner—. Los jóvenes de nuestros tres pueblos: Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh Nations se han unido y demostrado lo bien que se lo estaban pasando. También ha sido muy emocionante que vieran en persona a los FIFA Legends".