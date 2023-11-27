La FIFA imparte el seminario del curso esencial sobre gestión de clubes en Malaui para apoyar la profesionalización del fútbol nacional

El acto se celebró en Lilongüe los días 21 y 22 de mayo

Directivos de clubes y de la liga hablaron de cuestiones económicas, gobernanza y operaciones, entre otros temas

La iniciativa fomenta la profesionalización a largo plazo del fútbol de clubes en África

La FIFA ha impartido el seminario del curso esencial sobre gestión de clubes en Lilongüe (Malaui) como parte de la edición africana de esta iniciativa de capacitación, que cuenta con los auspicios del Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes.

Celebrado los días 21 y 22 de mayo en estrecha colaboración con la Federación de Fútbol de Malaui (FAM), las jornadas congregaron a directivos de los clubes de la Superliga de Malaui, de equipos femeninos de la máxima categoría, de la propia Superliga y de la FAM, con el objetivo de reforzar las estructuras de gestión profesionales en el fútbol nacional.

Las sesiones abarcaron diversos ámbitos fundamentales, como cuestiones económicas, gobernanza, operaciones, marketing deportivo y planificación operativa, y proporcionaron una plataforma para el diálogo entre la FIFA, la FAM, y los representantes de clubes y de la liga acerca del desarrollo de las estructuras futbolísticas en Malaui.

La organización de este seminario responde al compromiso general de la FIFA por apoyar el desarrollo sostenible y la profesionalización del fútbol de clubes en el continente africano mediante el curso esencial sobre gestión de clubes de la FIFA y el Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes.

Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA, afirmó: "Los clubes de fútbol son los cimientos de este deporte, desde el fútbol base hasta las competiciones internacionales. Hemos presentado la edición africana del curso esencial sobre gestión de clubes de la FIFA junto con el Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes, y nos enorgullece asociarnos con la FAM y sus clubes miembro con vistas a mejorar los estándares operativos y las estructuras internas. Nuestro objetivo es ayudar a que las aspiraciones de Malaui en el fútbol profesional se hagan realidad y que el país cuente con clubes con capacidad de adaptación, muy competitivos y con una gobernanza sólida".