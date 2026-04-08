"Un ejemplo de desarrollo del fútbol": la República de Corea inaugura una nueva ciudad deportiva nacional con el apoyo del Programa Forward de la FIFA

El Korea Football Park será el centro de referencia del fútbol coreano

El Programa Forward de la FIFA ha financiado cinco de sus campos

La KFA ha hecho un "trabajo estupendo para impulsar el fútbol", según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

La Federación Coreana de Fútbol (KFA) acaba de inaugurar una nueva ciudad deportiva nacional, construida con el apoyo del Programa Forward de la FIFA, que servirá de referencia para el entrenamiento de élite, el desarrollo juvenil y el crecimiento continuo del fútbol en la región.

Se trata del Korea Football Park, situado en Cheonan, en la provincia de Chungcheong del Sur, que pretende incrementar la competitividad de las selecciones nacionales coreanas, proporcionando para ello a sus jugadores de élite unas condiciones óptimas en las que entrenarse. Beneficiará asimismo a juveniles, entrenadores y árbitros, al ofrecerles instalaciones para actividades formativas del máximo nivel, además de acceso a infraestructuras de primerísima calidad para los clubes y el público en general.

Consta de siete campos de fútbol, dos estadios pequeños, un museo del fútbol y una residencia para los jugadores. El Programa Forward de la FIFA aportó fondos para financiar cinco campos y el museo.

El Ayuntamiento de Cheonan ha colaborado edificando unas instalaciones adyacentes con otros cinco campos, un centro deportivo cubierto y pistas de tenis y de futsal, que reforzarán los lazos con la población local.

"El Korea Football Park que acabamos de inaugurar se convertirá en un centro neurálgico del fútbol coreano, en el que podrán investigar y progresar todos los profesionales del sector, desde jugadores hasta entrenadores y administradores —declaró el presidente de la KFA, Chung Mong Gyu—. Vamos a abrir un nuevo horizonte para nuestro fútbol a través de un modelo de desarrollo de estilo coreano, apoyado en la inteligencia artificial y la investigación científica en estas instalaciones

A la ceremonia de inauguración asistieron también Kim Dae-hyun, viceministro segundo de Cultura, Deportes y Turismo; Ryu Seung-Min, presidente del Comité Olímpico y Deportivo de Corea (KSOC); Kwon Oh-gap, presidente de la K League; y Sanjeevan C. Balasingam, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro de Asia y Oceanía de la FIFA, así como distintos cargos públicos locales, entre ellos Kim Tae-heum, gobernador de la provincia de Chungcheong del Sur, y Kim Seok-pil, alcalde en funciones de Cheonan.

La Federación Coreana de Fútbol (KFA) acaba de inaugurar una nueva ciudad deportiva nacional: el Korea Football Park Previous 01 / 09 Joint act during the opening ceremony during the KFA new national training centre: The Korea Football Park 02 / 09 Image of the Korea Football Park official opening ceremony, the KFA's new national training centre 03 / 09 Some game jerseys are displayed at the entrance of the new national training centre opened by the Korea Football Association (KFA) 04 / 09 FIFA President Gianni Infantino congratulated the KFA in a video message broadcast during the ceremony of the new national training centre 05 / 09 Image of an event during the official opening ceremony of the KFA new national training centre 06 / 09 Group photo of authorities and guests during the official opening ceremony of the KFA new national training centre 07 / 09 KFA President Chung Mong Gyu addresses the attendees during the opening ceremony of the Korea Football Park 08 / 09 The Korea Football Association (KFA) has opened a new national training centre, built with the support of the FIFA Forward Programme 09 / 09 Group photo of authorities and guests during the official opening ceremony of the KFA new national training centre Next

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a la KFA en un mensaje de vídeo transmitido durante la ceremonia. "Es fundamental que brindemos a los jugadores las mejores condiciones posibles en las que prepararse y entrenarse, y me complace especialmente que esta ciudad deportiva nacional vaya a ser un referente de desarrollo juvenil y de entrenamiento de élite", afirmó.

"También me siento muy orgulloso de que el Programa Forward de la FIFA haya ayudado a dotarla de campos. Como he podido comprobar personalmente durante mis visitas a su hermoso país, han hecho ustedes un trabajo estupendo para impulsar el fútbol, que sin duda se dejará sentir en toda la región", señaló, para luego agregar que el fútbol coreano era un modelo a seguir.

"Han dado ejemplo de gestión, desarrollo e inversión en el fútbol, incluido el femenino y el juvenil, lo que se refleja en sus resultados en las competiciones de la FIFA y continentales. La República de Corea es una potencia del fútbol asiático, resulta innegable".