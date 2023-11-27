Gibraltar: una década de trabajo duro que ya comienza a dar sus frutos

Este mes de mayo, la Federación Gibraltareña de Fútbol (GFA) cumple diez años como miembro FIFA

Sus selecciones masculinas y femeninas han debutado en las fases de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA

Miran al futuro con la premisa clara de seguir yendo paso a paso, pero con confianza

Hacer las cosas paso a paso es fundamental para alcanzar mejores resultados y evitar errores innecesarios. Así podrían definirse los diez años como miembro FIFA que acaba de cumplir la Federación Gibraltareña de Fútbol (GFA). Una década en la que han avanzado de forma ordenada y trabajando duro para ir haciéndose un hueco en el fútbol mundial.

Hay que remontarse al 13 de mayo de 2016 cuando en el 66.º Congreso de la FIFA en Ciudad de México, la GFA se convertía en la 211ª federación miembro de la FIFA. "Lo importante es que nuestros hijos, que serán la primera generación de gibraltareños en crecer siendo miembros de la FIFA, puedan sentirse parte de la familia del fútbol mundial", destacaba entonces Michael Llamas, que sigue al frente de la GFA.

"Celebrar estos 10 años como miembro FIFA significa mucho más que alcanzar un hito. Representa años de duro trabajo, fe y personas que han luchado por la oportunidad de competir en la escena mundial. Esta afiliación otorgó a Gibraltar reconocimiento y la oportunidad de soñar aún más a lo grande", cuenta a Inside FIFA Roy Chipolina, uno de los jugadores históricos de la selección de Gibraltar.

Recientemente retirado, fue el capitán de Gibraltar en su debut en una fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, la de Rusia 2018, y representa perfectamente el cambio de mentalidad:

"Al crecer en Gibraltar, nunca me imaginé que llegaría a representar a mi país en una fase de clasificación para una Copa Mundial. Esa oportunidad antes no existía", destaca.

Diez años que han dado para mucho: "El mayor cambio ha sido la mentalidad y la profesionalidad. Nos hemos vuelto más estructurados, desde la formación de los entrenadores hasta la cantera y el entorno de las selecciones nacionales".

"Ahora pensamos con más visión de futuro y sabemos que aún queda mucho por hacer. Tengo mucha fe en nuestros jugadores, pero debemos seguir superando límites y buscando la competencia. Solo así conseguiremos más éxitos y progresaremos", destaca Chipolina.

Haber capitaneado a Gibraltar en nuestra primera fase de clasificación es algo muy difícil de expresar con palabras. Un momento de gran orgullo. Roy Chipolina Exjugador y capitán de la selección de Gibraltar

Octubre de 2018 fue una fecha clave en el fútbol masculino de Gibraltar. En un duelo de la Liga de Naciones de la UEFA, Gibraltar vencía a Armenia por 0-1, su primer triunfo en partido oficial. Al mes siguiente, alcanzaban el puesto 190 en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, su mayor subida histórica.

"En estos diez años, el factor clave ha sido la gente. El compromiso de los jugadores, los entrenadores, el staff, los voluntarios y todos los que forman parte del fútbol de Gibraltar ha sido enorme. Para una nación de nuestro tamaño, el progreso solo es posible cuando todos trabajamos juntos", cuenta Chipolina.

Una evolución que también se ha dado en el fútbol femenino. La selección hizo su debut internacional en la Liga de Naciones Femenina de la UEFA en febrero de 2024, y a finales de ese año, entró por primera vez en la Clasificación Mundial Femenina. Aunque el paso más importante lo ha dado participando en la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™.

"Para las jugadoras y la GFA, participar en la clasificación europea para la Copa Mundial Femenina lo es todo. Representa años de duro trabajo, fe y progreso del fútbol femenino en Gibraltar. Nos sentimos increíblemente orgullosas".

La que habla es Shania Robba, jugadora del Lynk FC Women gibraltareño y de la selección nacional. La delantera de 24 años confiesa lo que estos logros suponen.

"Es emotivo porque estoy compartiendo este viaje futbolístico con muchas de las mismas jugadoras con las que crecí jugando cuando éramos niñas. Teníamos el sueño de representar a Gibraltar al más alto nivel, incluso en una época en la que las oportunidades para el fútbol femenino eran mucho más limitadas", destaca. "Jugar ahora juntas como compañeras de equipo haciendo historia para nuestro país es algo muy especial y difícil de expresar con palabras".

Diez años de muchas sensaciones, como las del 25 de febrero de 2025. Ese día, la selección femenina hacía su debut oficial en suelo local.

"Fue un día histórico e inolvidable: disputar nuestro primer partido como local en la Liga de Naciones Femenina de la UEFA contra las Islas Feroe, ante un público tan numeroso, era algo con lo que llevábamos años soñando. El ambiente y el apoyo que recibimos significaron mucho para el equipo y demostraron todo lo que ha crecido el fútbol femenino en Gibraltar".

Una década de progreso en la que la FIFA también ha tenido su parte de protagonismo de la mano de los Objetivos Estratégicos del presidente Gianni Infantino y a través de sus programas.

"El apoyo de la FIFA es muy importante para las federaciones más pequeñas. Contribuye a crear oportunidades que, de otro modo, serían muy difíciles de conseguir", nos cuenta Roy Chipolina.

"La financiación, la formación de entrenadores, los programas de desarrollo y las oportunidades de competir tienen un impacto enorme. No solo son una ayuda, sino que pueden contribuir a marcar el rumbo del fútbol en los próximos años".

Así, mirando al futuro, es como concluye Chipolina: