Las federaciones miembro de la FIFA se reúnen en Miami para definir el futuro del fútbol mundial

Miami acoge las cumbres ejecutivas de fútbol de la FIFA 2026, que coinciden con la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, subrayan la necesidad de detectar a jóvenes con talento y crear estructuras para los jugadores

El presidente de la FIFA destaca el compromiso con las 211 federaciones miembro mediante la creación de competiciones como la FIFA Series™, la Copa Árabe de la FIFA™ y la nueva Copa ASEAN de la FIFA

Las cumbres ejecutivas de fútbol de la FIFA 2026, celebradas en Miami (Estados Unidos), han reunido a representantes de federaciones miembro (FM) de la FIFA de todo el planeta, a fin de intercambiar ideas, fortalecer relaciones y definir el futuro del fútbol. Las sesiones se desarrollaron en un contexto en el que la FIFA tiene previsto aumentar la inversión en programas destinados a hacer que el deporte rey sea realmente global.

Tras el exitoso comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá, México y Estados Unidos, los miembros de las delegaciones debatieron sobre el mejor modo de aprovechar los exhaustivos programas de la FIFA a fin de seguir impulsando el fútbol en sus respectivos países y adoptar buenas prácticas en varios ámbitos de desarrollo.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en su discurso de inauguración de la sesión plenaria, expuso el doble objetivo de las cumbres: brindar un programa formal de sesiones que abarque el desarrollo y la estrategia del fútbol juvenil, a la que vez que se propicia el intercambio informal de ideas que se ha convertido ya en seña de identidad de la cita.

Sin embargo, el punto central del orden del día era el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, su principal iniciativa de desarrollo, que ha experimentado un crecimiento considerable durante la década que el presidente de la FIFA lleva al mando de la organización.

"Puede que los que son un poco más mayores recuerden que, hace diez años, el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA concedía a cada federación miembro un millón de USD por cuatrienio, esto es, 250.000 USD anuales —declaró Infantino—.

Hoy, gracias al Programa Forward 3.0 de la FIFA, reciben alrededor de ocho millones de USD, es decir, dos millones anuales, para invertirlos en competiciones, infraestructuras y proyectos relacionados con el fútbol. Como ya saben, en el Consejo de la FIFA hemos decidido ampliar este importe otro veinte por ciento", añadió.

Tras señalar que la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA™ es la primera con 48 selecciones participantes, Infantino declaró que el aumento de la participación ha contribuido a impulsar la inversión en el deporte rey.

"No hay nada que impulse el desarrollo del fútbol en ningún país del planeta como el hecho de participar en una Copa Mundial de la FIFA — afirmó, a la vez que subrayó la necesidad de organizar competiciones para mantener dicho impulso—.

Tenemos que desarrollar el fútbol en todo el planeta. La FIFA integra 211 federaciones miembro de otros tantos países, todas con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Invertimos y seguiremos invirtiendo en todos los países del mundo, porque esa es la razón de ser del fútbol y de la propia FIFA".

Encuentro de federaciones miembro de la FIFA durante el Summit Ejecutivo de Fútbol en Miami 2026 02:23

Según el presidente de la FIFA, la FIFA Series™, disputada en 2026 en un total de doce países diferentes, entre las ediciones masculina y femenina, ejemplifica la ayuda que puede brindar la FIFA a las FM.

"Muchos de ustedes participaron en el certamen. De hecho, para algunos, supuso la primera vez que su selección nacional jugaba fuera de su continente o se enfrentaba a un combinado de otro continente —declaró—. En la Copa Mundial de la FIFA solo pueden participar 48 selecciones. Por lo tanto, tenemos que crear otros certámenes y competiciones, como hicimos, por ejemplo, con la Copa Árabe de la FIFA hace unos años. En 2021 pusimos en marcha la competición, y en 2025 se disputó la segunda edición. Este año, vamos a poner en marcha la Copa ASEAN de la FIFA en el sudeste asiático. En definitiva, no dejamos de reflexionar sobre el modo de integrar a todo el mundo en la FIFA, a fin de invertir en el desarrollo del fútbol en cada rincón del planeta".

La sesión sobre desarrollo del fútbol juvenil incluirá conversaciones con Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y con Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, quienes ofrecieron un anticipo de sus prioridades en la primera de las dos jornadas que durará la cita.

Wenger destacó el papel del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA como ayuda para encontrar a jóvenes con talento por todo el planeta.

"Lo más importante es detectar a los jugadores con talento en cada país. Si se quieren buenos jugadores, hay que buscarlos, porque no van a venir a llamar a la puerta. Hay que organizarse para encontrar a estos jugadores", declaró el exentrenador del Arsenal.

Por su parte, Jill Ellis afirmó que es fundamental brindar a los jóvenes jugadores oportunidades de mostrar su talento.

"Ya han oído el mensaje del presidente y secretario general. Se trata de brindar espacios seguros donde los niños puedan jugar y sea posible disputar ligas. La realidad es que, sin cantera, resulta imposible tener un certamen tan extraordinario como la Copa Mundial de la FIFA. Es fundamental contar con una cantera en la que también se brinden oportunidades a las niñas", afirmó la exseleccionadora estadounidense, ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en dos ocasiones con el combinado norteamericano.