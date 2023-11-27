La inauguración de la sede de la FECAFOOT abre un "nuevo capítulo" para el fútbol camerunés

La nueva sede de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT) ha sido inaugurada en Yaundé

Asistieron el primer ministro del país, Joseph Ngute, el vicepresidente de la FIFA y presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, y el presidente de la FECAFOOT, Samuel Eto’o

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró: El proyecto "refuerza el estatus de Camerún como potencia del fútbol africano"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado que la nueva sede de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT) abre "un nuevo capítulo en la importante historia" del desarrollo futbolístico de este país africano.

El jueves 14 de mayo, el primer ministro de Camerún, Joseph Ngute, fue el encargado de cortar la cinta e inaugurar oficialmente el edificio, situado en el distrito de Warda de la capital de país, Yaundé. Lo acompañaron Patrice Motsepe, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Samuel Eto’o, presidente de la FECAFOOT, y Hamidou Djibrilla y Souleiman Hassan Waberi, dos compañeros del Sr. Motsepe en el Consejo de la FIFA.

La construcción del edificio, que consta de cinco plantas, se ha financiado en parte con fondos del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19, aprobado por el Consejo de la FIFA en junio de 2020 para apoyar al fútbol en las 211 federaciones miembro después de la pandemia de coronavirus.

"La inauguración de este moderno complejo abre un nuevo capítulo en la importante historia del fútbol camerunés y ofrecerá a la FECAFOOT la infraestructura necesaria para seguir desarrollando y profesionalizando el fútbol en este magnífico país", manifestó el Sr. Infantino en un mensaje de vídeo proyectado durante la ceremonia.

"Además, refuerza el estatus de Camerún como potencia del fútbol africano. Me gustaría felicitar al presidente Eto’o por haber llevado a buen término este proyecto con la misma mentalidad ganadora que demostró durante su increíble carrera como jugador. Me siento orgulloso de que la FIFA haya contribuido a este proyecto mediante el Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19, lo que vuelve a demostrar nuestro compromiso con las federaciones miembro".

La nueva sede de la FECAFOOT será un centro adecuado para desarrollar el fútbol en el país, aunque también es un símbolo de su duradera colaboración con la FIFA.

El Programa Forward de la FIFA ha contribuido a renovar el centro de tecnificación de Odza, así como a instalar un campo de césped artificial en el estadio municipal de Bertoua. Por otra parte, el apoyo de la FIFA ha servido para lanzar una competición de categorías juveniles, la Copa Presidencial, mientras que se está poniendo en práctica el programa de Desarrollo del Talento de la FIFA para ofrecer a los jóvenes con talento una estructura que les permita alcanzar el fútbol profesional.