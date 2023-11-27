Curasao, unida por el fútbol antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA™

Curasao es la nación más pequeña en competir en una Copa Mundial de la FIFA™ en términos de población y superficie

El éxito de la Ola Azul ha unido a la nación y ha elevado drásticamente el perfil del fútbol local

La Federación de Fútbol de Curasao y la selección nacional se han beneficiado de los programas de desarrollo de la FIFA

"Este es realmente el poder del fútbol. Especialmente para un país pequeño, puede generar una unidad nacional total". Ludwig Alberto niega con la cabeza con asombro al describir la trayectoria del fútbol del país. El exentrenador de la selección sub-20 de Curasao es el jefe de la delegación de la nación caribeña en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En los últimos ocho meses, ha visto a "todo el país" salir a las calles para celebrar el éxito de la selección tanto en la fase de clasificación como al país disfrutar por primera vez de una verdadera atención mundial.

Con una población de poco más de 150.000 habitantes, Curasao es, con diferencia, el país más pequeño en términos de población que ha participado en la Copa Mundial de la FIFA™, superando el logro de Islandia en 2018. También es el país más pequeño en extensión territorial que ha jugado en el torneo.

La Ola Azul inicia su histórica campaña el domingo 14 de junio en Houston contra Alemania, una potencia tradicional de la Copa Mundial, antes de enfrentarse a Ecuador y Costa de Marfil dentro del Grupo E.

Para muchos, competir en la máxima competición mundial de fútbol es el momento más significativo en la historia del país. Sin duda, ha sido un punto de inflexión para el fútbol de Curasao.

Sin embargo, su éxito no ha sido aislado. La FIFA ha invertido más de 16 millones de USD en proyectos de desarrollo en colaboración con la Federación de Fútbol de Curasao (FFK) en una gran variedad de iniciativas, la mayoría de las cuales han beneficiado directa o indirectamente a la selección nacional.

Al igual que las 211 federaciones miembro (FM), la FFK tiene acceso a financiación a través del Programa Forward de la FIFA y programas de desarrollo similares. Esta financiación ha ayudado a la FFK a desarrollar su centro técnico de entrenamiento, que cuenta con un campo de alta calidad, iluminación, gradas y zonas de hospitalidad. Las instalaciones han permitido a los jugadores poder entrenarse en un entorno mejorado y prepararse para los partidos internacionales.

La FFK también ha podido utilizar la financiación para apoyar a la selección nacional, centrándose en las concentraciones y la participación en competiciones internacionales. Esto último es fundamental debido a las dificultades de desplazamiento en la región y a la presencia en la plantilla de jugadores que militan en Europa. Más abajo en la pirámide, también ha habido un importante apoyo financiero para proyectos de desarrollo y el fortalecimiento de la liga nacional.

Curasao es uno de los cuatro debutantes en la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y grande de la historia. La Ola Azul superó a dos selecciones que ya saben lo que es disputar una la Copa Mundial de la FIFA™ —Jamaica y Trinidad y Tobago— para alcanzar el gran objetivo del fútbol mundial a nivel de selecciones, coronada con una final dramática en Kingston contra los Reggae Boyz, donde lograron un empate sin goles que les aseguró su lugar.

Alberto comentó que sintió que todo el país estaba en las calles cuando el equipo regresó de Jamaica, un momento que cambió para siempre la percepción que tiene la población local sobre el fútbol. "Ahora mismo, si ves fútbol en Curasao, todo el mundo quiere un balón", resaltó Ludwig Alberto. "Los niños juegan en la calle y se nota el cambio".

Alberto también destacó el interés internacional en Curasao, señalando que la isla ya no es conocida principalmente por el nombre de un colorido aditivo para cócteles. "Para ser sincero, hace un par de años nadie había oído hablar de Curasao. Ya no es así. Ya todo el mundo habla de nosotros", dijo.