Vijana Amani Pamoja, por la juventud de Kenia

Pamoja forma parte del programa comunitario de la FIFA Foundation

Esta ONG keniana apoya y forma a la juventud a través del fútbol

Actúa para prevenir enfermedades y luchar contra la corrupción

Vijana Amani Pamoja utiliza el fútbol para estimular la educación de los jóvenes kenianos, que mejoran así, gracias al estilo de vida saludable inherente a este deporte, su capacidad de integración en la sociedad y se preparan para acceder más fácilmente al mundo del trabajo, a través de talleres y actividades formativas.

Esta organización no gubernamental fundada en 2003 articula su proyecto pedagógico en torno a las principales lacras que afectan a la sociedad keniana.

En primer lugar, cabe mencionar las enfermedades para las que las autoridades sanitarias están especialmente movilizadas, como el SIDA o la tuberculosis, y cuya propagación puede limitarse mediante una prevención adecuada. La asociación aprovecha los torneos de fútbol que organiza para llevar a cabo campañas de diagnóstico.

El programa *Show Corruption REDCARD* pretende concienciar a su vez de los perjuicios que entraña la corrupción a los jóvenes, que aprenden a adoptar los comportamientos adecuados para convertirse en buenos ciudadanos, íntegros y libres.

En cuanto al Mrembo Program, está dirigido a niñas y mujeres jóvenes de entre 10 y 21 años de edad procedentes de entornos desfavorecidos, y les ayuda a adquirir confianza en sí mismas a través de actividades deportivas y pedagógicas.

En 2016, la leyenda del fútbol inglés John Barnes visitó a los muchachos de la asociación y aprovechó para recordarles que “la pasión y el fútbol son algo idéntico para los jóvenes de todo el mundo. La única diferencia son las oportunidades que se nos abren”.