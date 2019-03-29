Vijana Amani Pamoja, por la juventud de Kenia

Pamoja forma parte del programa comunitario de la FIFA Foundation
Esta ONG keniana apoya y forma a la juventud a través del fútbol
Actúa para prevenir enfermedades y luchar contra la corrupción
Vijana Amani Pamoja utiliza el fútbol para estimular la educación de los jóvenes kenianos, que mejoran así, gracias al estilo de vida saludable inherente a este deporte, su capacidad de integración en la sociedad y se preparan para acceder más fácilmente al mundo del trabajo, a través de talleres y actividades formativas.
Esta organización no gubernamental fundada en 2003 articula su proyecto pedagógico en torno a las principales lacras que afectan a la sociedad keniana.
En primer lugar, cabe mencionar las enfermedades para las que las autoridades sanitarias están especialmente movilizadas, como el SIDA o la tuberculosis, y cuya propagación puede limitarse mediante una prevención adecuada. La asociación aprovecha los torneos de fútbol que organiza para llevar a cabo campañas de diagnóstico.
El programa *Show Corruption REDCARD* pretende concienciar a su vez de los perjuicios que entraña la corrupción a los jóvenes, que aprenden a adoptar los comportamientos adecuados para convertirse en buenos ciudadanos, íntegros y libres.
En cuanto al Mrembo Program, está dirigido a niñas y mujeres jóvenes de entre 10 y 21 años de edad procedentes de entornos desfavorecidos, y les ayuda a adquirir confianza en sí mismas a través de actividades deportivas y pedagógicas.
En 2016, la leyenda del fútbol inglés John Barnes visitó a los muchachos de la asociación y aprovechó para recordarles que “la pasión y el fútbol son algo idéntico para los jóvenes de todo el mundo. La única diferencia son las oportunidades que se nos abren”.
Eso es precisamente algo en lo que Vijana Amani Pamoja, una de las muchas entidades que respalda el programa comunitario de la FIFA Foundation, lleva ya más de 15 años trabajando con éxito.