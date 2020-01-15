Schaerding, un torneo juvenil para grandes y pequeños

Un torneo para escuelas de fútbol con casi 30 años de historia

Los equipos más modestos se codean con la elite

Mario Goetze participó en esta competición

El equipo sub-15 del Valencia CF acaba de meter un gol en la cancha del pabellón regional de Schaerding, en Austria. El autor del tanto se gira eufórico hacia sus compañeros. La tribuna, en la que no queda ningún asiento libre, rompe en aplausos. Al fondo, los equipos juveniles de Liverpool FC y el Borussia Dortmund calientan para su próximo partido. El gol se retransmite en directo por YouTube.

En Europa se celebran varios torneos de este tipo en invierno, con clubes muy ilustres. Sin embargo, el evento que tiene lugar en la frontera de Austria con Alemania es muy especial. De hecho, el Valencia acaba de marcar contra el equipo sub-15 del SpVgg GW Deggendorf, que tuvo que superar un campeonato clasificatorio celebrado la primera semana de enero antes de asistir al torneo principal. En él participan numerosos equipos sub-15 de clubes profesionales de primer nivel de Austria, Alemania, Inglaterra, República Checa, Suiza, España y Noruega.

Que algunos equipos tengan la oportunidad de codearse con la élite del fútbol juvenil después de superar un torneo clasificatorio no es algo exclusivo de Schaerding. Pero aquí se le abren las puertas a un total de cinco clubes menos conocidos, y todos ellos disfrutan de una experiencia inolvidable, lo cual sí es muy reseñable.

"Es la salsa del fútbol. Es como un torneo copero entre equipos grandes y pequeños; un estímulo para todos. Nuestro fútbol se distingue por esto, porque damos a los equipos más pequeños la oportunidad de medirse a los mejores", cuenta a FIFA.com Johannes Fesel, el organizador del torneo, que lleva casi tres décadas en el cargo.

Además, dada la tendencia que existe actualmente en las canteras más destacadas de enfrentarse solamente entre ellas, los torneos y los encuentros de este tipo son algo excepcional. Y la calidad futbolística no se resiente.

"Los equipos menores han recibido muchos elogios estos últimos años. Que el Liverpool pierda 0-1 contra el Winterthur… Eso es el fútbol", añade Fesel.

Visto lo visto, no es de extrañar que los clubes viajen cientos de kilómetros para participar en los torneos clasificatorios. Todos los equipos de esta categoría de edad, incluidos los de la última división, sueñan con ganarle algún día a un grande.

Y en esta ocasión, al igual que en años anteriores, algunos de los más ilustres se han quedado en el camino. El equipo sub-15 del Liverpool, vigente campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, quedó eliminado en la fase de grupos a expensas del Winterthur suizo, mientras que los chicos del Deggendorf bávaro protagonizaron una valerosa actuación pese a perder 0-3 contra el Valencia y, finalmente, acabaron sumando cuatro puntos.

"Conozco este torneo desde el 2007, y participé anteriormente con el FC Basilea y el Grasshopper de Zúrich. Es una buena experiencia para los chavales", apunta Marco Otero, director técnico de la academia del Valencia.

Numerosos futbolistas destacados demostraron su calidad en la cancha de este pabellón. Sin ir más lejos, Mario Goetze, autor del gol decisivo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Lo que empezó como un torneo menor con motivo del 40º aniversario del Union Esternberg, el club organizador, ha ido convirtiéndose con los años en un evento mucho mayor.

Primero, participaron equipos profesionales de la región. Después, el boca a boca fue llegando cada vez a más escuelas de fútbol, que hablaban maravillas de las condiciones especiales que había en Schaerding, del gran ambiente que se vivía en su empinada tribuna y de los duelos entre grandes y pequeños.