Resultados de la Encuesta de FIFA sobre Fútbol Juvenil

En 2016, la FIFA realizó una encuesta sobre el fútbol juvenil con el fin de recabar información sobre la situación de esta disciplina en el ámbito mundial. Se concibió teniendo en mente una evaluación del apoyo que se requerirá en los años venideros, así como una recopilación de comentarios para adaptar nuestros servicios a las necesidades reales. El sondeo recopiló datos de nueve áreas clave que atañen al fútbol juvenil, entre las que figuran sus competiciones, su gestión y la percepción pública de este deporte y el análisis se realizó por CIES.

Un total de 178 federaciones miembro (FM) respondieron al cuestionario distribuido, lo cual equivale a una tasa de respuesta de casi un 85%. Esta acogida tan positiva ha permitido a la FIFA sacar conclusiones y formular recomendaciones que pueden ponerse en práctica en todas las confederaciones, según las necesidades concretas de cada zona. La encuesta concluyó en junio de 2016.

Entre la información obtenida, cabe destacar la siguiente:

Existen brechas entre las ligas nacionales juveniles y las selecciones nacionales juveniles (FM que cuentan con selecciones nacionales, pero sin ligas nacionales juveniles)

Una media de cinco personas por FM se dedica al fútbol juvenil

La mayoría de federaciones miembro cita a la FIFA como una "parte interesada" en el fútbol juvenil

En un 78.8% de las FM, el fútbol juvenil se beneficia de una infraestructura financiada por la FIFA

El 13.2% del presupuesto general de las FM se invierte en el fútbol juvenil

Se tiene la impresión de que la inversión es una prioridad para el desarrollo del fútbol juvenil

El fútbol juvenil se percibe como un buen sector para inversiones en tan sólo un 20.8% (masculino) y un 12.4% (femenino) de las FM