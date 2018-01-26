Programa personalizado de desarrollo de capacidades técnicas

Nueva herramienta de la FIFA para contribuir al desarrollo del fútbol

Su programa de desarrollo de capacidades abarcará desde el fútbol base al de élite

Contribuir a desarrollar más el fútbol femenino, uno de los objetivos

El nuevo programa de desarrollo de capacidades de la FIFA tiene un principio básico: ofrecer una ayuda eficaz y hecha a la medida de las necesidades de cada federación miembro. Para introducir este nuevo enfoque, la FIFA ha elaborado un catálogo completo de actividades y servicios que abarcan desde el fútbol base hasta la élite, para el fútbol tanto masculino como femenino.

"El mundo ha cambiado drásticamente en las últimas décadas y todos los países han de enfrentarse a sus propias dificultades para afrontar estos cambios. Si queremos promover el fútbol en todo el mundo, debemos estar preparados para satisfacer las necesidades específicas de cada territorio y cada federación miembro.

Esta es la idea sobre la cual se fundamenta el programa, que ofrece un amplio abanico de posibilidades para mejorar las competencias de los técnicos de cada federación", comenta Marco van Basten, director general para el Desarrollo Técnico de la FIFA.

Las federaciones miembro pueden enviar sus solicitudes para participar en seminarios y beneficiarse del asesoramiento de mentores para su personal técnico. "En primer lugar, queremos concentrarnos en mejorar la preparación de aquellas personas que trabajan para o en representación de las federaciones miembro, puesto que su contribución puede marcar la diferencia en el desarrollo del fútbol en sus respectivos países.

Asimismo, los clásicos cursos prácticos de actualización para entrenadores y árbitros seguirán disponibles. No obstante, nuestro objetivo es que las federaciones miembro acaben siendo más autónomas. Si la calidad mejora en las federaciones miembro, con este enfoque lograremos un desarrollo y un crecimiento más sostenibles en todos los países", explica el director de la Subdivisión Técnica de la FIFA Steven Martens.

"En nuestras ansias por lograr la expansión del fútbol femenino y doblar el número de jugadoras en todo el mundo hasta 2026, el programa de desarrollo de capacidades cobrará una mayor importancia, puesto que en ese ámbito queda más camino por recorrer", señala Sarai Bareman, Directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA.

El proceso constará de tres fases:

Se organizarán actividades regionales para la dirección técnica de las federaciones (directores de desarrollo técnico, jefes de arbitraje, de fútbol base, de fútbol femenino, etc.) así como para instructores, a fin de facilitar el intercambio de conocimientos y las buenas prácticas, y de ofrecer formación a aquellos que forman a entrenadores y árbitros.

Se ofrecerá consultoría, asesoramiento y orientación personalizada a fin de satisfacer las necesidades específicas de los directivos e instructores técnicos.

Por el momento, seguirán disponibles los cursos de actualización para entrenadores y árbitros en activo destinados a hacer frente a los retos específicos de carácter técnico a los que se enfrenta cada federación miembro.

"Mediante este programa, nuestro objetivo es influir positivamente en los directores técnicos ayudándoles a reforzar su papel en las federaciones miembro. Esto supone un gran esfuerzo tanto para la FIFA como para las federaciones. Es nuestro deber garantizar que nuestros cursos sean efectivos y estén dirigidos a las necesidades adecuadas —añade Steven Martens—. Tienen que marcar la diferencia de manera concreta".