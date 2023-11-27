La FIFA apoya a los clubes de la Northern Super League canadiense con un seminario histórico

Por primera vez, el curso esencial sobre gestión de clubes del portal de formación de la FIFA se impartió para una liga de fútbol femenino profesional

Directivos de los seis clubes fundadores de la Northern Super League participaron en las dos jornadas del seminario, celebrado en Toronto

La iniciativa impulsará el crecimiento sostenible del fútbol femenino de clubes

La FIFA ha celebrado su primer curso esencial sobre gestión de clubes destinado a una liga de fútbol femenino profesional. La cita, que constó de dos jornadas y tuvo lugar en Toronto, reunió a directivos de la Northern Super League (NSL) y de la Federación Canadiense de Fútbol.

El seminario forma parte de la edición para el continente americano del curso del portal de formación de la FIFA, que a su vez se inscribe en el marco del Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes. Los actos tuvieron lugar los días 7 y 8 de julio en el estadio de los York Lions y en las instalaciones del AFC Toronto de la York University. La iniciativa contó con la colaboración estrecha tanto de la Federación Canadiense de Fútbol (FCF) como de la NSL, e incorporó elementos del programa de estrategia comercial de la FIFA para el fútbol femenino y del portal de formación de la FIFA.

El histórico seminario reunió a representantes de los seis clubes fundadores de la NSL (Vancouver Rise, Calgary Wild, AFC Toronto, Ottawa Rapid, Montréal Roses y Halifax Tides), además de personal de la FCF y de la propia liga.

El curso corrió a cargo de expertos de la FIFA y profesionales del ámbito internacional, quienes abordaron las oportunidades y los desafíos que presenta una liga de fútbol profesional femenino recién fundada. En las distintas sesiones del seminario se repasaron temas como el desarrollo del fútbol femenino y la evaluación comparativa de ligas, además de asuntos de gobernanza, marketing, desarrollo de marca, comunicación, desarrollo comercial e interacción con la afición, estrategia e identidad, planificación estratégica y operaciones de los días de partido.

El programa ha sido concebido de forma conjunta por la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA y la División de Fútbol Femenino de la FIFA, lo que refleja el enfoque integral adoptado por la organización en su objetivo de impulsar la profesionalización a largo plazo y el crecimiento sostenible del fútbol femenino de clubes.

"Los clubes son la esencia del fútbol, y la creación de la Northern Super League supone un emocionante paso para el fútbol femenino en Canadá —apuntó Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA—. Nos llena de orgullo poder apoyar a estas entidades a través del curso esencial sobre gestión de clubes del portal de formación de la FIFA, que les ayudará a sentar las bases de una estructura profesional y a desarrollar las capacidades necesarias para crecer de forma sostenible. Esta iniciativa es un fiel reflejo de nuestro compromiso con la profesionalización de clubes de fútbol femenino y con el desarrollo de este deporte".

Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, añadió: "El futuro del fútbol femenino depende en gran medida de la existencia de ligas consolidadas con un buen rendimiento comercial. Al ayudar a los clubes a atraer a más aficionados y, en última instancia, a identificar nuevas oportunidades para generar ingresos, estamos sentando las bases para un desarrollo sostenible del fútbol femenino profesional. Por ello, reunir a los clubes fundadores de la NSL a través de estos dos programas supone un paso importante en esa dirección".

"El crecimiento comercial no es solo una cuestión de aumentar los ingresos: es una fuente de recursos para invertir en jugadoras, personal técnico, instalaciones y experiencias para la afición, todos ellos factores que contribuyen al éxito a largo plazo de este deporte. Nos complace ser testigos del crecimiento de la NSL, de ver cómo sienta unas buenas bases comerciales y ayuda a configurar el fútbol femenino del futuro en Canadá".

El seminario se integra en el compromiso global de la FIFA por impulsar la profesionalización sostenible del fútbol de clubes en todo el continente americano. Para ello, se busca dotar a los clubes de los conocimientos, el liderazgo y las habilidades estratégicas necesarias para forjar organizaciones resilientes y fomentar el crecimiento permanente del fútbol femenino.

"La Northern Super Leage es un excelente ejemplo de la evolución tan emocionante que estamos viendo en el fútbol femenino en todo el continente americano —explicó Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América)—. Las ligas profesionales resultan fundamentales para generar un entorno competitivo en el que las jugadoras se puedan formar, rendir al máximo y forjar una carrera duradera. Canadá ya cuenta con unos cimientos sólidos gracias al éxito de su selección femenina, y contar con una liga nacional profesional consolidada supone un paso importante para reforzar la estructura de desarrollo en su totalidad, desde el fútbol base y juvenil hasta el de élite".