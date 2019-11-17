Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

domingo 17 noviembre 2019, 19:09
Las FIFA Legends participan en la fiesta de la comunidad São Remo

La comunidad de Jardim São Remo, en São Paulo, no podía esperar por inaugurar su renovado campo de fútbol. Lo que no se imaginaba era que la ocasión iba a ser tan especial: un grupo de estrellas brasileñas y el CEO de la Fundación FIFA, el francés Youri Djorkaeff se unieron a los miembros de la comunidad en un inolvidable festival de fútbol.

Las FIFA Legends Bebeto, Cafú, Júlio César, Roque Júnior y Rosana aparecieron en el campo junto a los niños y las niñas de São Remo, así como los participantes del Programa Legado de Jóvenes Emprendedores (YELP, en sus siglas en inglés), que reúne a empresarios jóvenes de trece países latinoamericanos.

“Cuando hablamos del poder del fútbol para unir a la gente y reforzar comunidades, esto es exactamente lo que queremos. La Fundación FIFA está feliz de traer este evento y la infraestructira a la gente de São Remo, por supuesto, pero más importante, estamos orgullosos de traer verdaderos héroes del fútbol al propio campo de la comunidad, que pasen tiempo con ellos y que les den felicidad”, dijo Djorkaeff.

