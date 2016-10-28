La FIFA y el CIES publican un estudio exhaustivo sobre las competiciones juveniles

A raíz de las conclusiones alcanzadas en las "Jornadas de reflexión sobre el futuro del desarrollo del fútbol mundial", organizadas el año pasado por la FIFA y el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), los dos organismos han publicado conjuntamente su primer estudio sobre las competiciones juveniles.

La obra analiza los métodos para lograr el desarrollo integral de los futbolistas en todo el mundo recurriendo a los grupos de interés —locales, regionales, nacionales y mundiales—, con el fin de garantizar que se organicen competiciones juveniles con cierta regularidad.

Trece expertos en la materia, provenientes de todo el mundo, han brindado aportaciones decisivas para la elaboración del estudio, que comprende casos de estudio de seis países, entre los que figuran Dinamarca, Mali y Venezuela, y puede consultarse en este enlace (disponible solo en inglés).

Los expertos han deducido que, para la organización adecuada de competiciones juveniles, una de las muchas posibles vertientes que merecen un examen más profundo es el desarrollo conjunto de un proceso de estandarización y certificación.

La finalidad de las jornadas de reflexión sobre el futuro del desarrollo del fútbol mundial es congregar periódicamente a grupos multidisciplinarios y multiculturales que ofrezcan sus aportaciones para comprender de una manera más profunda y pragmática los problemas a los que se enfrenta, y enfrentará, el desarrollo del fútbol mundial.

Las sesiones se centraron en seis objetivos:

Aportar ideas precursoras sobre el desarrollo del fútbol mundial Conocer los problemas actuales y futuros Rebatir las teorías y prácticas existentes Propiciar un diálogo y conocimientos multiculturales y multidisciplinarios Compartir un pensamiento innovador Promover el cambio

Para 2016 y 2017, están previstos dos estudios más, basados en los resultados de nuevas jornadas.