El primer campo del proyecto FIFA Arena en Canadá se ha construido en colaboración con la Federación Canadiense de Fútbol y la Federación de Fútbol de la Columbia Británica

El programa FIFA Arena aspira a instalar 1.000 minicampos de fútbol en todo el mundo antes de 2031

Los altos índices de participación han disparado la demanda de infraestructuras futbolísticas en Canadá

La localidad de Langley (Columbia Británica) ha celebrado un hito histórico antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la inauguración oficial del primer campo FIFA Arena en Canadá.

Gracias al programa FIFA Arena y a la colaboración de la Federación Canadiense de Fútbol (CSA) y la Federación de Fútbol de la Columbia Británica, se ha construido un minicampo en el Langley Events Centre, cerca de Vancouver, ciudad que albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El torneo de 48 equipos se disputará en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

Se inaugura en Langley el primer FIFA Arena en Canadá 01:30

El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la CSA, Peter Augruso, el alcalde de Langley, Eric Woodward, y el director de la División de Federaciones Miembro de la FIFA, Elkhan Mammadov.

El minicampo dará servicio a los 600 alumnos de la Ewart Middle School, así como a 2.500 niños más de las escuelas del entorno.

Estos campos, más orientados al fútbol 7 y con una superficie de primera calidad, se están construyendo en los seis continentes como parte del compromiso de la FIFA para desarrollar y globalizar el fútbol.

El programa FIFA Arena, lanzado oficialmente durante el 75.º Congreso de la FIFA celebrado en Asunción (Paraguay), aspira a construir al menos 1.000 de estos minicampos en todo el mundo antes de 2031. Los campos se han diseñado para crear una infraestructura futbolística accesible, segura y sostenible, en especial en áreas en las que los niños y las comunidades tienen un acceso limitado a instalaciones deportivas de calidad.

La participación futbolística en Canadá se encuentra en su punto más álgido, y el próximo gran desafío del país es asegurarse que haya suficientes infraestructuras para que todo el mundo tenga la posibilidad de jugar.

"Estamos encantados de contar con este primer minicampo en Canadá. El programa contempla la creación de tres campos para cubrir las necesidades de costa a costa", explicó Augruso. "Trabajar con la FIFA supone una gran oportunidad, ya que este proyecto está pensado para los niños y son ellos quienes disfrutarán de este campo".

El presidente de la CSA dijo que el fútbol está experimentando un crecimiento sin precedentes en Canadá, incluso por encima del hockey hielo, y que programas como el FIFA Arena contribuirán a formar a los jugadores del presente y del futuro.