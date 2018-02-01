Gardiner: "El fútbol tiene el poder de mejorar la vida de estos niños"

Taller de Expertos Técnicos de la FIFA en Doha

Participan casi 100 niños aficionados al fútbol

"El fútbol tiene el poder de mejorar la vida de estos niños"

El festival Grassroots de Colombia acababa de terminar. La madre de uno de los niños participantes en el curso se acercó a los monitores y entrenadores y, emocionada, les transmitió la alegría de su hijo. “Ha sido el mejor día de mi vida”, le había dicho el pequeño.

A Stanley Gardiner, experto en los festivales Grassroots de la FIFA y presente en el Taller de Expertos Técnicos de la FIFA en Doha, le brillan los ojos al contar esta maravillosa historia.

"Precisamente por esto adoro mi trabajo. Porque me brinda la posibilidad de emprender y de cambiar las cosas. Es una sensación profundamente satisfactoria", afirma.

Gardiner también está demostrando en Qatar, donde alrededor de un centenar de niños ponen a prueba su habilidad con el balón, esa alegría que le reporta trabajar con los más pequeños. Tras las clases teóricas matutinas, el festival Grassroots sirve a los expertos de la FIFA para instruir, durante la parte práctica del taller, a los entrenadores locales en su trato con los niños.

Divertirse jugando, además de transmitir valores como el respeto y el juego limpio, es lo más importante. Al fin y al cabo, el fútbol es para todos, independientemente de la edad, el sexo, la religión o la procedencia étnica y social de cada uno. Y, por si fuera poco, se puede practicar en cualquier parte. El fútbol es, en definitiva, una escuela para la vida.

Stanley Gardiner lo considera también una oportunidad de aprender algo nuevo cada día. "Los niños te llevan a querer ser mejor persona, porque nosotros somos su ejemplo a seguir", explica.

Gardiner ejerce desde hace nueve años como experto en festivales Grassroots de la FIFA. Su labor consiste en formar a los instructores de Grassroots, quienes, a su vez, dan clases a los entrenadores de los festivales Grassroots de las respectivas federaciones miembro. Tanto los instructores como los entrenadores son una fuente de inspiración para él.

"Su experiencia me sirve de ayuda. De este modo, podemos elaborar un curso bien equilibrado del cual se benefician los niños de todo el mundo", señala.

De media, la preparación de un festival Grassroots dura entre cuatro y seis meses. Es un proceso compuesto por el trabajo administrativo —establecer una sede, reservar alojamiento y enviar el material— y por el desarrollo del programa, sujeto al nivel futbolístico de los niños que participarán en él.

El mayor reto para las federaciones miembro es, en cualquier caso, la financiación. "Algunos países tienen menos recursos que otros, pero estoy convencido de que el programa Forward de la FIFA ayudará a que el dinero se destine donde más convenga".

En Doha, Gardiner se encuentra como pez en el agua. Corre contento por el césped, anima a los pequeños y les pasa los balones. Ellos driblan los conos, ensayan paredes y chutan la pelota al fondo de la red. Y si la jugada no les sale como querían, no pasa nada. Les choca la mano y ellos continúan con una sonrisa de oreja a oreja.

"Los niños me dan tanto a cambio... Disfrutan plenamente del fútbol y nos enseñan que nunca hay que perder la alegría, ni siquiera cuando la vida nos muestra su lado menos agradable", cuenta Gardiner.

"Muchos de los participantes en los festivales Grassroots viven situaciones complicadas en casa. Gracias al fútbol tienen la oportunidad de liberarse de todo eso y de marcarse nuevas metas. El fútbol tiene el poder de mejorar la vida de estos niños", añade.

Después de formar un círculo por última vez y apelar al espíritu de equipo, los pequeños abandonan felices el terreno de juego y corren emocionados a contarles la experiencia a sus padres.