Fútbol para recuperar la confianza en la RD de Congo

El Centre des Jeunes pour la Paix tiene su base en RD del Congo

Ayuda a jóvenes de la región víctimas de la guerra

El fútbol, como herramienta para promover la paz

El Centre des Jeunes pour la Paix (“Centro de Jóvenes por la Paz”, CJP) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2009, que depende de la ONG Street Football World y que utiliza el fútbol para ayudar a los jóvenes con dificultades de la República Democrática del Congo.

Actualmente, la asociación se hace cargo de 4.500 chicos y chicas de entre 9 y 27 años, que participan en programas periódicos que favorecen la paz, la inclusión social y la salud.

Radicada en Uvira, al este del país, la organización se dirige a una juventud víctima de la pobreza, las deficiencias y obstáculos, la guerra… En la región, son muchos los niños y adolescentes que han tenido que abandonar la escuela, que han perdido a miembros de su familia o que se han enrolado en grupos armados y se encuentran traumatizados por la violencia.

Frente a tamañas dificultades, el fútbol no puede hacer grandes milagros, pero los valores positivos y unificadores del deporte rey son una potente herramienta pedagógica para recuperar la confianza en sí mismo y en los demás, y para mirar de nuevo al futuro con optimismo.

Además del desarrollo personal, el CJP permite también unirse e intercambiar impresiones a las comunidades en conflicto; especialmente en torno a torneos de fútbol que hacen hincapié en el juego limpio y el diálogo.

“Utilizamos el fútbol, lo que nos permite reunir a todo el mundo en torno al deporte con un espíritu de apaciguamiento y diversidad”, explica Jean-Paul Elongo, director y fundador del CJP. “Las chicas y chicos juegan juntos estableciendo reglas comunes. El hecho de reunirse en torno al balón permite abrirse al otro con un espíritu de tolerancia y respeto mutuo”.