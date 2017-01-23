FIFA intensifica su apoyo a las federaciones miembro con la nueva estructura de sus oficinas regionales

De acuerdo con la iniciativa FIFA 2.0: el futuro de la FIFA, y con el fin de mejorar sus servicios y la interacción con todas sus federaciones miembro ampliando sus compromisos al ámbito mundial, la FIFA está en proceso de reestructurar su red de oficinas regionales que reforzarán y modernizarán la asistencia que brinda a sus miembros.

Las oficinas regionales de la FIFA contarán con un equipo de expertos, entre los que figuran un coordinador y responsable de desarrollo, un oficial técnico, uno de arbitraje y un responsable de finanzas y cumplimiento, que facilitarán la comunicación con las federaciones miembro, a las que ayudarán a concebir estrategias y alcanzar sus objetivos de desarrollo en estrecha colaboración con el personal de las oficinas de la FIFA en Zúrich.

Las nueve oficinas regionales de la FIFA se encontrarán en Barbados, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Senegal y Sudáfrica. Su labor principal será coordinar todas las actividades relacionadas con la FIFA en sus respectivas zonas, ofrecer asistencia en cuestiones estratégicas a las federaciones miembro de su jurisdicción, implantar correctamente elPrograma de Desarrollo Forward de la FIFA y asumir la responsabilidad de la ejecución de proyectos. La contratación del personal de las nuevas oficinas está en marcha.