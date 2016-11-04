Directivos de la FIFA y la CONCACAF visitan Haití

Los directivos de la FIFA y la CONCACAF trasladaron su apoyo y solidaridad a la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) y a la comunidad futbolística del país, que sigue recuperándose de los efectos del huracán Matthew.

Durante la visita, de dos días de duración y que empezó el martes 1 de noviembre, el Director de Federaciones Miembro de la FIFA, Veron Mosengo-Omba, y el Secretario General de la CONCACAF, Philippe Moggio, recorrieron las zonas más afectadas del país y se reunieron con directivos de la federación y de distintos clubes.

“He venido a Haití con la delegación de la CONCACAF por orden del Presidente de la FIFA, para manifestar nuestra solidaridad a la familia del fútbol haitiano y, también, para evaluar los daños causados por el huracán Matthew y ver cómo puede ayudar la FIFA”, declaró Mosengo-Omba. “Haití es un país futbolístico, incluso en el sur, donde el huracán causó más daños. Los directivos de los clubes regionales afectados, junto con el Presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Yves Jean-Bart, están decididos a recuperar el fútbol lo antes posible. La FIFA hará una aportación con carácter excepcional. Dentro de la familia del fútbol, la FIFA considera que su obligación es mostrar solidaridad con las federaciones miembro que atraviesan situaciones difíciles”.

Refiriéndose a este viaje a la nación caribeña, Moggio señaló: “A la CONCACAF le preocupan mucho las comunidades afectadas por el temporal y, a pesar de las circunstancias adversas, durante esta visita a Haití hemos visto una pasión formidable por el fútbol y presenciado el poder unificador que tiene el deporte. Felicitamos a la FHF por los continuos esfuerzos que realiza para promocionar el fútbol y, gracias a él, dar esperanzas a las comunidades que se han visto golpeadas”.

El Presidente de la FHF, Yves Jean-Bart, expresó su optimismo acerca de las tareas de recuperación tras el huracán.

“Después de casi un mes de oscuridad, desolación e incertidumbre, el sol vuelve a brillar para la familia del fútbol, especialmente en el sur, con una histórica visita de solidaridad a Haití de una delegación de alto nivel. Nos conmueven las palabras de ánimo de los directivos de la FIFA y la CONCACAF, que han viajado hasta las zonas más remotas del país para reunirse con instructores, entrenadores, árbitros e hinchas”.

La FIFA y la CONCACAF seguirán cooperando estrechamente con la FHF en el desarrollo del fútbol en el país.

El viernes 28 de octubre, antes de la visita de los directivos, varios representantes de la CONCACAF se desplazaron a Haití para reunirse con sus homólogos de la FHF y los clubes y dar ánimos a la comunidad local a través de un festival de fútbol base.

El festival se celebró el domingo 30 de octubre en la ciudad de Les Cayes, en el occidente del país, que sufrió graves daños por el paso del huracán Matthew. Más de 250 entusiasmados niños de entre 10 y 12 años tuvieron la oportunidad de jugar al fútbol y recibir consejos a cargo de instructores que habían obtenido sus licencias de categoría D en la víspera, el sábado 29.