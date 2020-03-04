El Programa Forward ilumina el fútbol congoleño

Se instaló un sistema de iluminación con focos por energía solar

"El objetivo de FIFA es que crezca la participación en el fútbol en todo el mundo"

Dos campos de fútbol estables de terreno duro en Kinshasa han sido iluminados por primera vez gracias a paneles solares instalados con el apoyo del Programa Forward de la FIFA.

Tras una ceremonia de inauguración a la que asistieron el presidente de la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo, Constant Omari, y el director regional de Federaciones Miembro de la FIFA Véron Mosengo-Omba, equipos juveniles locales participaron en un partido amistoso inaugural para celebrar el acontecimiento.

El proyecto fue financiado por el Programa Forward de la FIFA, que lleva desde 2016 impulsando el desarrollo del fútbol por todo el mundo ofreciendo apoyo individualizado a las 211 federaciones miembro de la FIFA. Un objetivo clave del programa es la mejora sostenible de las infraestructuras deportivas y administrativas.

La compra e instalación de los paneles solares y los focos en Kinshasa -con un costo ligeramente inferior a los 100.000 USD- fue financiado directamente por la FIFA como parte de un proyecto piloto que probó por primera vez en Burkina Faso, donde el sistema de iluminación se inauguró en enero de 2019.

Esta financiación no tiene ninguna relación con ninguna inversión del Programa Forward de la FIFA 2.0 recibida por la Asociación de Fútbol de la RD del Congo para proyectos de desarrollo o costos operativos.

El trabajo en el proyecto en el municipio de Kasa-Vubu de Kinshasa comenzó en junio de 2019, y ahora el sistema de iluminación instalado recientemente permitirán a los niños y jóvenes de la zona utilizar las instalaciones futbolísticas y dedicarse a su pasión mucho tiempo después del anochecer.

“El objetivo de la FIFA es aumentar la participación en el fútbol por todo el mundo”, declaró el director regional de Federaciones Miembro de la FIFA, Véron Mosengo-Omba. “Gracias al alumbrado por energía solar en Kinshasa, los niños ya no tendrán que jugar al fútbol con altas temperaturas a mediodía o por la tarde, sino que podrán utilizar el campo hasta la medianoche. Esto genera una flexibilidad que beneficiará a la comunidad y al fútbol en el país por igual”.