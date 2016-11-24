La FIFA inaugura los seminarios del Programa Forward para las federaciones miembro y confederaciones

La implantación de Forward** **—un nuevo programa de desarrollo de la FIFA— en el ámbito de las federaciones miembro y confederaciones será el tema central de una serie de seminarios organizados por el órgano rector del fútbol mundial, que han dado comienzo esta semana en Asunción con la participación de diez federaciones miembro sudamericanas, junto con representantes de la CONMEBOL.

Durante las sesiones, que tendrán lugar durante las próximas semanas en todas las confederaciones y que implicarán a todas las federaciones miembro, los expertos de la FIFA explicarán el contrato de objetivos de Forward, que regula el marco del uso de la ayuda al desarrollo personalizada de la FIFA y analiza en cada caso las prioridades y objetivos de desarrollo. Las reuniones también incluirán un módulo de integridad destinado a discutir la implantación de los programas específicos para proteger el fútbol en el ámbito nacional.

"Mantener una relación estrecha con las federaciones miembro y las confederaciones es esencial para garantizar que Forward tenga éxito. Nuestra intención es escuchar sus necesidades en materia de desarrollo a fin de apoyarlas y plasmar sus prioridades en el contrato de objetivos", afirma Joyce Cook, directora de la División de Federaciones Miembro de la FIFA.

Las federaciones miembro y confederaciones de la FIFA dispondrán hasta el 1 de junio de 2017 para completar sus contratos de objetivos. A través de FIFA Forward, las federaciones miembro podrán acceder a 5 millones de USD por ciclo cuatrienal: 750.000 USD al año para proyectos de fútbol —como campos, competiciones y fútbol femenino—, y 500.000 USD al año para costes operativos de administración y gobernanza, entre otras áreas. Las confederaciones, que también tendrán que firmar contratos de objetivos, podrán recibir hasta 40 millones de USD cada cuatro años.