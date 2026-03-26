Macedonia del Norte sueña con debutar en el escenario más importante

Tras haber participado en la Eurocopa 2020, los Lynxes aspiran ahora a dar el salto a la máxima competición mundial

El Programa Forward de la FIFA, fundamental para el desarrollo del fútbol en Macedonia del Norte

Se han invertido alrededor de 2.8 millones de dólares en proyectos de infraestructura con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenible del país

David contra Goliat, o los llamados "pequeños" que dan la sorpresa en la escena mundial: como han demostrado innumerables ejemplos, en el fútbol los sueños pueden hacerse realidad. Los aficionados de la selección de Macedonia del Norte lo saben muy bien. La selección balcánica hizo historia al participar en la Eurocopa 2020 (celebrada en 2021), su primer gran torneo, y ahora está a punto de escribir un nuevo capítulo al clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los Lynxes están a dos victorias en el Torneo clasificatorio de conseguir una de las últimas plazas para la Copa Mundial de la FIFA™ de este año: su primer partido será contra Dinamarca. "Sinceramente, este es uno de los partidos más importantes de mi carrera internacional. No hay mejor sensación que ganar en momentos como este y luchar por una plaza en el Mundial. Espero que podamos repetir lo que hicimos en Palermo", declaró el jugador Aleksandar Trajkovski, refiriéndose a la sorprendente victoria por 1-0 sobre Italia en las semifinales de la repesca para el Mundial de 2022.

El veterano delantero continuó explicando que ni él ni sus compañeros se están adelantando a los acontecimientos pensando en sus posibles rivales en caso de que lleguen a la final (ya sea contra Chequia o contra la República de Irlanda). Más bien, se están tomando cada partido tal y como viene, y ahora mismo están totalmente centrados en el enfrentamiento contra Dinamarca. "La presión recae sobre ellos; nosotros no tenemos nada que perder. Afrontaremos el partido con calma y lo daremos todo sobre el terreno de juego. Pase lo que pase, estamos preparados", subrayó Trajkovski.

El fútbol ha experimentado un gran auge en Macedonia del Norte en los últimos años, gracias en gran medida al apoyo de la FIFA, especialmente a través de la Programa Forward de la FIFA. El pasado mes de junio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró optimista sobre el futuro del fútbol en este país sin litoral del sudeste de Europa tras reunirse con Masar Omeragić, presidente de la Federación de Fútbol de Macedonia (FFM), y elogió su "visión del fútbol en su país". "Gracias al apoyo de la FIFA a través del Programa Forward, nuestra federación y el fútbol macedonio tienen una oportunidad real de impulsar este deporte a todos los niveles, afirmó Omeragić. "Desde las infraestructuras hasta el desarrollo de las categorías de base. La colaboración con la FIFA es una muestra de confianza y de una visión compartida para lograr un fútbol más organizado, más fuerte y más competitivo. Con un plan claro y un trabajo dedicado, seguimos construyendo un sistema que cree las condiciones necesarias para las nuevas generaciones y para alcanzar un mayor éxito".

Uno de los objetivos principales del FFM es ampliar las infraestructuras. Para lograrlo, se ha invertido una gran parte de los fondos del Programa Forward —alrededor de 2.8 millones de USD— en estadios e instalaciones de entrenamiento, especialmente en los terrenos de juego. Esto pone de manifiesto un claro compromiso con el crecimiento sostenible y el desarrollo a largo plazo del fútbol en el país.

A finales de 2025, se habían invertido más de 205.000 de USD en la modernización del campo principal de césped natural del Centro de Entrenamiento Petar Miloševski, situado en la capital, Skopje. Se renovó la superficie de juego y se instalaron sistemas de drenaje y riego de última generación, lo que permitió que el campo cumpliera con los estándares internacionales. El césped natural de alta calidad ofrece condiciones óptimas para el desarrollo tanto de los jugadores de élite como de los jóvenes durante todo el año, al tiempo que contribuye a reducir el riesgo de lesiones.

Esta evolución a largo plazo también se refleja en el Clasificación Mundial Masculina de la FIFA/Coca-Cola. Macedonia del Norte ocupaba el puesto 166.º en marzo de 2017. Ahora, menos de diez años después, ha subido 100 puestos en la última edición, lo que constituye una clara prueba de su tendencia al alza sostenida.

Una visión global a nivel nacional

La inversión no se limita únicamente al fútbol de élite, sino que también llega a las bases, donde los niños, con los ojos llenos de ilusión, persiguen el balón y sus sueños comienzan a tomar forma. También se han renovado los campos de fútbol de Lipkovo y Dojran, localidades situadas al norte y al sur del país, respectivamente. Estas instalaciones renovadas abren nuevas oportunidades para los clubes locales, los jóvenes futbolistas y comunidades enteras.

Al mismo tiempo, también se han llevado a cabo nuevas mejoras en el estadio Petar Miloševski de Bitola. Se invirtieron alrededor de 155.000 USD en mejoras clave, entre las que se incluyen el centro de prensa y las zonas VIP. El objetivo era adaptar la funcionalidad y el confort a los estándares internacionales, lo que supone un paso importante para reforzar el perfil profesional del fútbol en este país balcánico.