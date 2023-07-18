Primera parte: objetivos

Hace más de diez años, el Programa FIFA Connect inició su importante labor con los siguientes objetivos principales:

Generar un identificador individual en el ámbito futbolístico

Conectar todas las FM en un sistema único de registro mundial

Eliminar los silos de datos en las FM

Evitar los duplicados de registros personales

Crear un sistema de gestión de competiciones

A lo largo de esta década, el programa ha alcanzado todos estos objetivos y ahora se centra en definir su siguiente paso. Por ello, en el marco de sus iniciativas actuales, el programa aspira a:

Aumentar la densidad de registros mundiales

Integrar FIFA Connect ID con más áreas de la FIFA, en la medida de lo posible

Ampliar los servicios de administración del fútbol integrados en la plataforma FIFA Connect

Incorporar FIFA Connect ID a los servicios de datos de terceros

Los objetivos actuales del programa son ampliar el potencial que tienen los datos para las federaciones miembro y la FIFA. El programa no solo busca maximizar la capacidad de recopilación de datos, sino también convertirlos en herramientas más útiles para el desarrollo del fútbol en general. Todo ello de conformidad con las directrices y normativas estipuladas en el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y otras normas fundamentales de la protección de datos.

Los objetivos que nos hemos fijado actualmente se centran en garantizar la seguridad de los datos de todas las federaciones miembro, así como la seguridad en el desarrollo, a medida que trabajamos por hacer que el fútbol sea realmente global.

Segunda parte: funcionalidades

En la actualidad, el programa ofrece una lista de recursos disponibles para que las federaciones miembro los puedan aplicar de un modo u otro en sus tareas administrativas.

Activos internos Se trata de activos tangibles que las FM pueden utilizar directamente y gestionar por sí mismas. Plataforma FIFA Connect = la versión de la FIFA del sistema nacional de registro, que se utiliza para llevar un registro de todos los grupos de interés del fútbol de la FM.

Sistema de gestión de competiciones FIFA Connect = la versión de la FIFA del sistema de gestión de competiciones, que se utiliza para administrar todos los torneos de fútbol, futsal y fútbol playa.

Widgets de la página web del sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect = los widgets que se usan para mostrar datos del sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect en cualquier página web, lo que facilita la visualización de toda la información importante de la competición.

Data eXchange Platform (DXP) = una plataforma de calidad de datos diseñada para permitir que las FM se comuniquen directamente entre sí, a fin de evitar los duplicados en las inscripciones internacionales.

Activos externos Se trata de activos intangibles sobre los que las federaciones miembro no tienen control directo, sino que interactúan con ellos o forman parte de un servicio general: FIFA Connect ID Service Bus = un servicio de comunicación activado en FIFA Connect ID que permite que distintos sistemas integrados puedan enviarse mensajes específicos entre sí.

Directorio de FIFA Connect ID = una recopilación de todos los identificadores de FIFA Connect junto con los tres puntos de datos que se pueden almacenar: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y género.

Consola de administración de la FIFA = una plataforma que se usa para observar la pista de auditoría de todos los registros de FIFA Connect ID y para conocer la calidad actual de los datos de los registros de una FM.

Tercera parte: Ventajas de utilizar la plataforma FIFA Connect y el CMS

La principal ventaja de la plataforma FIFA Connect y el sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect es que son de uso gratuito para las federaciones miembro. De acuerdo con los reglamentos actuales del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA (Forward 3.0)*, la plataforma FIFA Connect y el sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect, así como todas sus herramientas asociadas, son gratuitas. Esto pretende animar a las FM a utilizar nuestro sistema y garantizar que sus fondos se destinen a otras iniciativas igualmente importantes.

Nuestros sistemas también permiten a las FM estandarizar sus métodos de inscripción de jugadores y gestión de competiciones, puesto que nuestras plataformas se han diseñado conforme a un estándar universal. Esto significa que las FM de todo el mundo, independientemente de su tamaño, usarán la misma infraestructura de datos, lo que garantiza que los datos de los jugadores se puedan intercambiar fácilmente en el ámbito internacional. Además, esto implica que los demás procesos fundamentales, como los traspasos internacionales de jugadores, la indemnización por formación y los pagos de contribuciones de solidaridad puedan comunicarse fácilmente a todos los grupos de interés, ya que garantizamos la calidad de los datos para nuestros usuarios. Nuestra infraestructura de datos constituye la base fundamental de la importante labor que llevan a cabo los equipos del TMS y la Cámara de Compensación de la FIFA.

Otro aspecto fundamental es el nivel de personalización de nuestras plataformas, a fin de reflejar mejor las necesidades de nuestras federaciones miembro. ¿Necesitan solicitar certificados médicos específicos para sus jugadores inscritos? ¿Desean que sus federaciones regionales se encarguen de inscribir a los jugadores aficionados y que la FM se ocupe de la inscripción de los jugadores profesionales? ¿Necesitan un sistema de inscripción que se pueda traducir al idioma de su país? La plataforma FIFA Connect y los sistemas de gestión de competiciones poseen un nivel de personalización que garantiza que las plataformas de la FM se ajusten a sus propias necesidades administrativas.

El beneficio que ofrecemos se refleja tanto en nuestro afán continuo de crecimiento y desarrollo como en el respaldo de nuestro equipo de asistencia técnica. Ofrecemos asistencia las 24 horas, por lo que nuestras FM tienen la garantía de que sus plataformas siempre estarán plenamente operativas, sobre todo en momentos clave como los periodos de inscripción y traspasos. Por último, la plataforma FIFA Connect y el sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect incorporan constantemente nuevas funciones que ayudarán a nuestras FM a seguir mejorando su labor en torno al fútbol. *Programa de Desarrollo Forward de la FIFA (Forward 3.0), art. 6 Ayudas económicas y de otra índole, apdo. 10 Herramientas Digitales.

Cuarta parte: pasos para implementar FIFA Connect y el CMS

Tras una década de trabajo, el programa FIFA Connect ha logrado influir considerablemente en el fútbol mundial. Así, 205 FM están integradas en FIFA Connect ID, 118 utilizan actualmente la plataforma FIFA Connect y más de 100 entornos operativos forman parte del sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect.