Primera parte: objetivos
Hace más de diez años, el Programa FIFA Connect inició su importante labor con los siguientes objetivos principales:
Generar un identificador individual en el ámbito futbolístico
Conectar todas las FM en un sistema único de registro mundial
Eliminar los silos de datos en las FM
Evitar los duplicados de registros personales
Crear un sistema de gestión de competiciones
A lo largo de esta década, el programa ha alcanzado todos estos objetivos y ahora se centra en definir su siguiente paso. Por ello, en el marco de sus iniciativas actuales, el programa aspira a:
Aumentar la densidad de registros mundiales
Integrar FIFA Connect ID con más áreas de la FIFA, en la medida de lo posible
Ampliar los servicios de administración del fútbol integrados en la plataforma FIFA Connect
Incorporar FIFA Connect ID a los servicios de datos de terceros
Los objetivos actuales del programa son ampliar el potencial que tienen los datos para las federaciones miembro y la FIFA. El programa no solo busca maximizar la capacidad de recopilación de datos, sino también convertirlos en herramientas más útiles para el desarrollo del fútbol en general. Todo ello de conformidad con las directrices y normativas estipuladas en el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y otras normas fundamentales de la protección de datos.
Los objetivos que nos hemos fijado actualmente se centran en garantizar la seguridad de los datos de todas las federaciones miembro, así como la seguridad en el desarrollo, a medida que trabajamos por hacer que el fútbol sea realmente global.
Segunda parte: funcionalidades
En la actualidad, el programa ofrece una lista de recursos disponibles para que las federaciones miembro los puedan aplicar de un modo u otro en sus tareas administrativas.
Tercera parte: Ventajas de utilizar la plataforma FIFA Connect y el CMS
La principal ventaja de la plataforma FIFA Connect y el sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect es que son de uso gratuito para las federaciones miembro. De acuerdo con los reglamentos actuales del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA (Forward 3.0)*, la plataforma FIFA Connect y el sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect, así como todas sus herramientas asociadas, son gratuitas. Esto pretende animar a las FM a utilizar nuestro sistema y garantizar que sus fondos se destinen a otras iniciativas igualmente importantes.
Nuestros sistemas también permiten a las FM estandarizar sus métodos de inscripción de jugadores y gestión de competiciones, puesto que nuestras plataformas se han diseñado conforme a un estándar universal. Esto significa que las FM de todo el mundo, independientemente de su tamaño, usarán la misma infraestructura de datos, lo que garantiza que los datos de los jugadores se puedan intercambiar fácilmente en el ámbito internacional. Además, esto implica que los demás procesos fundamentales, como los traspasos internacionales de jugadores, la indemnización por formación y los pagos de contribuciones de solidaridad puedan comunicarse fácilmente a todos los grupos de interés, ya que garantizamos la calidad de los datos para nuestros usuarios. Nuestra infraestructura de datos constituye la base fundamental de la importante labor que llevan a cabo los equipos del TMS y la Cámara de Compensación de la FIFA.
Otro aspecto fundamental es el nivel de personalización de nuestras plataformas, a fin de reflejar mejor las necesidades de nuestras federaciones miembro. ¿Necesitan solicitar certificados médicos específicos para sus jugadores inscritos? ¿Desean que sus federaciones regionales se encarguen de inscribir a los jugadores aficionados y que la FM se ocupe de la inscripción de los jugadores profesionales? ¿Necesitan un sistema de inscripción que se pueda traducir al idioma de su país? La plataforma FIFA Connect y los sistemas de gestión de competiciones poseen un nivel de personalización que garantiza que las plataformas de la FM se ajusten a sus propias necesidades administrativas.
El beneficio que ofrecemos se refleja tanto en nuestro afán continuo de crecimiento y desarrollo como en el respaldo de nuestro equipo de asistencia técnica. Ofrecemos asistencia las 24 horas, por lo que nuestras FM tienen la garantía de que sus plataformas siempre estarán plenamente operativas, sobre todo en momentos clave como los periodos de inscripción y traspasos. Por último, la plataforma FIFA Connect y el sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect incorporan constantemente nuevas funciones que ayudarán a nuestras FM a seguir mejorando su labor en torno al fútbol. *Programa de Desarrollo Forward de la FIFA (Forward 3.0), art. 6 Ayudas económicas y de otra índole, apdo. 10 Herramientas Digitales.
Cuarta parte: pasos para implementar FIFA Connect y el CMS
Tras una década de trabajo, el programa FIFA Connect ha logrado influir considerablemente en el fútbol mundial. Así, 205 FM están integradas en FIFA Connect ID, 118 utilizan actualmente la plataforma FIFA Connect y más de 100 entornos operativos forman parte del sistema de gestión de competiciones de FIFA Connect.
Aunque la mayoría de las FM que no utilizan la plataforma FIFA Connect ni el CMS ya disponen de su propia plataforma, esto no significa que no estemos siempre dispuestos a considerar la posibilidad de que adopten nuestros servicios en el futuro. Además, si bien las ligas de fútbol profesional de primera división pueden utilizar sistemas de gestión de competiciones especializados, nuestro CMS puede ser una solución viable para el fútbol base y aficionado en sus esfuerzos por mejorar la estandarización de su gestión de competiciones, sin cargo alguno para nuestras FM.