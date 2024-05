El presidente de la FIFA felicita a la Federación de Fútbol de Granada en su centenario

El centenario se ha celebrado unos días después de presentarse el programa Football For Schools en Granada

El encuentro se disputó en el Estadio de Atletismo Kirani James, que lleva el nombre del atleta granadino que conquistó la medalla de oro en los 400 metros masculinos de los Juegos Olímpicos de 2012. El equipo del Caribe contaba con leyendas como Russell Latapy, Brent Sancho y Shaka Hislop; mientras que el combinado del Resto del Mundo incluía a ex figuras de la talla de Emanuel Adebayor, Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Anthony Baffoe, Alassane N’Dour, Dwayne De Rosario y Salomon Kalou.

La celebración llega después de que se presentase en Granada el programa Football for Schools el pasado 2 de mayo.

"Tuve el gran placer de visitar vuestro hermoso país en 2017 y, además de la maravillosa hospitalidad de la gente, me impresionó su pasión y entusiasmo por el fútbol", añadió. "Sé que la Federación de Fútbol de Granada está trabajando duro para hacer que nuestro deporte sea más accesible para los jóvenes de todo el país. Y me complace que acabéis de poner en marcha Football For Schools, ya que ese programa traerá la alegría del fútbol a vuestras aulas, utilizando su poder único para enseñar importantes valores a vuestros niños y niñas, e invirtiendo así en el futuro del país".