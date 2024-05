Mattias Grafström, nombrado oficialmente secretario general de la FIFA

"Me siento profundamente orgulloso y honrado de ser nombrado secretario general de la FIFA. Deseo agradecer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a los presidentes de las confederaciones, a los vicepresidentes y a los miembros del Consejo de la FIFA que hayan confiado en mí para servir al fútbol en un cargo tan importante", declaró el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström. "Siento pasión por el fútbol desde que nací. Empecé a jugar de niño y he trabajado en el fútbol toda mi vida en diferentes estamentos. Por lo tanto, no tengo palabras para expresar lo que ahora siento. Acepto el reto más grande de mi vida profesional con todo orgullo y un gran sentido de responsabilidad. Junto con el equipo de la FIFA, me dedicaré más que nunca a servir al deporte rey, a la FIFA y a sus 211 federaciones miembro".