En 2023, la FIFA también adquirió el 50 % de las participaciones de Football Development Ventures Ltd, una entidad con domicilio en Kigali (Ruanda) que gestiona y administra la Liga Africana de Fútbol. Esta empresa conjunta se ha contabilizado según el método de participación. El porcentaje de participación de la FIFA en la filial FIFA World Cup Qatar 2022 LLC es del 51 %, y no coincide con la asignación de resultados económicos, ya que los fondos propios de la filial son atribuibles en su totalidad a la FIFA. Por tanto, estos estados financieros consolidados no recogen ninguna participación no dominante.