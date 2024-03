El epígrafe «Edificios operativos» incluye la sede de la FIFA, el FIFA Museum y otros dos edificios situados en Zúrich. La dirección de la FIFA ha decidido que el museo no debería considerarse una unidad generadora de efectivo por separado a los efectos del test de deterioro. Las viviendas se han considerado unidades generadoras de efectivo separadas. No se han constatado circunstancias desencadenantes de deterioro, por lo que la tabla correspondiente a 2023 no muestra ningún deterioro de valor de propiedades y equipos.