Al club alemán no pareció poderle la presión de la gran cita y supo ejecutar a la perfección su plan de juego para proclamarse mejor organización de esports de EA SPORTS 23 del planeta. «Estamos muy contentos por haber ganado el dinero, pero para nosotros el trofeo es igual de importante —apuntó Anders Vejrgang, del RBLZ Gaming - RB Leipzig—. Todo el mundo sabe que somos el mejor equipo del mundo, y por fin hemos podido demostrarlo». Los alemanes se adelantaron en la ida con un gol a los 30 minutos. Aunque el FUTWIZ no tardó en empatar, un precioso pase de Umut habilitó a Anders, que anotó y dejó el marcador en 2-1 al descanso. Durante la segunda mitad, el RB Leipzig se mostró muy sólido en defensa y no concedió al FUTWIZ ninguna oportunidad de empatar. La vuelta terminó con 1-1, por lo que el RBLZ Gaming - RB Leipzig se impuso por 3-2 en el cómputo global del enfrentamiento.