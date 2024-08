Historia del FIFA Fan Festival

El FIFA Fan Festival™ ha formado parte de la actividad oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ a lo largo de las últimas cuatro ediciones del torneo. Todo comenzó hace veinte años, cuando la FIFA se dio cuenta de que los aficionados se reunían fuera de los estadios para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™. Estas reuniones improvisadas demostraban que había un interés por celebrar la Copa Mundial de la FIFA™, no solo como competición deportiva, sino también como espectáculo cultural: algo de lo que disfrutar en compañía de familiares y amigos. En la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™, el FIFA Fan Fest se integró en el programa oficial del torneo y siguió despertando entusiasmo entre los aficionados en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™, con eventos programados no solo en el país africano, sino también en seis capitales mundiales. En las dos siguientes citas mundialistas, el interés no paró de crecer. Tanto es así que, en 2018, cerca de 40 millones de personas asistieron a los FIFA Fan Festival de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.