Starkes Vermächtnis des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ für die nächste Generation von Elitetrainerinnen

Gemeinsames Engagement der FIFA, des englischen Fussballverbands und von Women’s Super League Football, um Trainerinnen in England mehr Möglichkeiten zu bieten

Stipendienfonds und evidenzbasiertes Entwicklungsprogramm für eine gezielte Förderung

Neue Massstäbe für Elitewettbewerbe sowie stärkere Professionalisierung und Präsenz des Frauenfussballs dank dem FIFA-Meisterpokal der Frauen™

Die Finalrunde des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ in London ist für den Frauenfussball ein Wendepunkt und strahlt weit über die vier entscheidenden Partien auf dem Rasen hinaus. Im Rahmen dieses wegweisenden Turniers lancieren die FIFA, der englische Fussballverband (FA) und Women’s Super League Football (WSL Football) mehrere Initiativen, um den Frauenfussball nachhaltig zu fördern, um den Frauenfussball nachhaltig zu fördern und gemeinsam mehr Möglichkeiten für neue und bestehende Trainerinnen zu schaffen.

Das Nachhaltigkeitsprogramm des FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™ umfasst zwei ehrgeizige und sich ergänzende Initiativen. Diese sollen Barrieren beseitigen, die Professionalisierung beschleunigen sowie langfristige, nachhaltige Perspektiven für Trainerinnen schaffen. Im Zentrum des Programms steht ein von der FIFA finanzierter Stipendienfonds, der Trainerinnen in England finanziell unterstützt, die die höchsten regionalen Trainerqualifikationen (A- und Pro-Diplom der UEFA) anstreben.

„Mit solchen Wettbewerben können wir die Karrieremöglichkeiten im Frauenfussball verbessern und das gesamte Ökosystem aufwerten. Die Zukunft des Sports hängt wirklich davon ab, was wir über das Spielfeld hinaus schaffen“, sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis.

In enger Zusammenarbeit bieten die FIFA, der FA und WSL Football ein evidenzbasiertes, individuelles Entwicklungsprogramm für bereits tätige Trainerinnen an. Das Programm soll den Lern- und Entwicklungsprozess im englischen Elitefrauenfussball beschleunigen. Es bietet eine personalisierte Auswahl an Entwicklungsmöglichkeiten, darunter gezieltes Mentoring, individuelle Unterstützung, Zusammenarbeit und einzigartige Lernerfahrungen aus dem Fussball und anderen Hochleistungsbereichen.

„Es gibt eindeutig nicht genug Trainerinnen, nicht weil es an Talent oder Ehrgeiz mangelt, sondern weil der Zugang und die Möglichkeiten beschränkt sind und klare Perspektiven fehlen. Wir müssen diese Lücke schliessen, um die Gleichstellung zu fördern und das volle Potenzial unseres Sports zu nutzen. Mit dieser wegweisenden Trainerinitiative können wir ganz konkret etwas bewirken“, betonte Jill Ellis.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der FIFA und WSL Football mehr erschwingliche und zugängliche Möglichkeiten für Trainerinnen in England zu schaffen. Wir kennen bereits viele unglaubliche Trainerinnen aus den A- und Pro-Diplom-Kursen der UEFA. Dieses Stipendium bietet weiteren Frauen die Chance, diesen Weg einzuschlagen und sich auf höchster Ebene weiterzubilden, um ihre Trainerkarriere voranzutreiben“, betonte Dan Clements, Leiter der Trainerförderung beim FA.

„Neben neuen Möglichkeiten müssen wir auch den bestehenden Pool talentierter Trainerinnen fördern. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit. Mit diesem Entwicklungsprogramm sorgen wir dafür, dass das Wissen und die Kompetenzen dieser Trainerinnen mit den Fortschritten im Frauenfussball Schritt halten“, erklärte Dan Clements.

Die Initiativen sollen Zugang zu Führungspositionen und weiteren Entwicklungsmöglichkeiten auf höchster Ebene bieten. Dank dem personalisierten Konzept erhalten alle Trainerinnen gezielte Unterstützung, abgestimmt auf ihre Erfahrungen, ihr Umfeld und ihre Entwicklungsziele, und nicht einfach eine Standardlösung.

„Dieses Programm ist auf die Realitäten von Elitewettbewerben ausgerichtet und vermittelt den Trainerinnen daher die Kompetenzen und Führungsqualitäten, die sie benötigen, um im Frauenfussball auf höchster Stufe Erfolg zu haben“, erklärte Audrey Cooper, Direktorin für Fussballleistung und -entwicklung von WSL Football.

„Dank massgeschneidertem Lernen, Mentoring und angewandter Praxis können Trainerinnen weiterkommen und die Kompetenzen erwerben, die sie für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Barclays Women’s Super League und Barclays Women’s Super League 2 benötigen.“

Die FIFA will die Zahl der qualifizierten Trainerinnen erhöhen und bietet daher weltweit eine Reihe von Programmen und Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Mitgliedsverbände an.

Das Nachhaltigkeitsprogramm des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ entfaltet über das Spielfeld hinaus bereits grosse Wirkung. Dies zeigte sich beim historischen Eröffnungsspiel am Mittwoch im Brentford-Stadion, als lokale Schulkinder und begeisterte Corinthians-Fans für eine grossartige Stimmung sorgten.