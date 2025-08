Mehr Gleichstellung in Neuseeland dank mehr Frauen in Führungspositionen

Förderung von der Kinder- bis zur A-Stufe dank den beiden Programmen „Legacy Starts Now“ und „Train the Trainer“

Am magischen Eröffnungsabend der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ erlebten 42.137 Fans im Eden Park in Auckland – der heiligen Stätte der All Blacks –, wie Neuseelands Frauen Geschichte schrieben und eine Rugby-Nation ins Fussballfieber stürzten.