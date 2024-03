Investitionen treiben den Frauenfussball in Ozeanien voran - Neuseeland für Paris 2024 qualifiziert

Ein erhöhtes Wettbewerbsniveau hebt das OFC-Qualifikationsturnier der Frauen für die Olympischen Spiele hervor

Australia & Aotearoa New Zealand 2023 hat das Interesse und die Aufmerksamkeit in der Region gesteigert

Erhebliche Investitionen in die Entwicklung der Infrastruktur und in die Leistungssteigerung der ozeanischen Nationen

Ein Hauptaugenmerk der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Aotearoa Neuseeland 2023™ lag auf der Schaffung eines langfristigen Vermächtnisses für die beiden Gastgeberländer und die gesamte Region.

Ein greifbarer Beweis für die neu gewonnene Bedeutung des Frauenfussballs in Ozeanien wurde in den vergangenen zwei Wochen in Samoa erbracht. Zum ersten Mal nahmen acht Nationen an einem eigenständigen OFC-Qualifikationsturnier der Frauen für die Olympischen Spiele teil - eine bemerkenswerte Steigerung gegenüber dem bisherigen Höchststand von nur drei Nationen. Das einzige Mal, dass mehr als drei Nationen teilnahmen, war, als das Turnier gleichzeitig als OFC Women's Nations Cup fungierte.

Highlights Salomonen gegen Neuseeland - OFC-Qualifikationsfinale im Frauenfussball 03:00

Auch auf dem Spielfeld war ein deutliches Wachstum zu verzeichnen. Mit einem klaren 11:1-Finalsieg über die Salomon-Inseln sicherte sich Neuseeland schließlich den Titel und damit die Teilnahme an den Olympischen Spielen Paris 2024. Einseitige Ergebnisse waren eine Seltenheit, und eine Reihe von Nationen erreichten bei einem OFC-Seniorenwettbewerb für Frauen neue Bestmarken. Die Salomon-Inseln und Fidschi verdrängten den langjährigen Sieger der Pazifikspiele, Papua-Neuguinea, aus dem Halbfinale, während die polynesischen Nationen Tonga und Samoa ebenfalls Siege errangen, wobei letztere selbst das Halbfinale erreichten.

Für die Zuschauer im Stadion oder im Internet war der Anblick von Rebekah Stott, die die Football Ferns bei ihrem 100. Auftritt aus dem Tunnel führte, fast drei Jahre nach der Diagnose und der Genesung vom Hodgkin-Lymphom, ein besonderer Moment.

Ein Trost für die Salomon-Inseln dürfte die Veröffentlichung der ersten FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste für 2024 am 15. März sein. Nach einem Unentschieden gegen Papua-Neuguinea (56. Platz) und einem Sieg gegen Samoa (95. Platz) haben die Salomon-Inseln, die derzeit auf Platz 109 liegen, das Finale erreicht.

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht Samoa 02:54

Die FIFA hat in den letzten Jahren eine Reihe von Entwicklungsmaßnahmen auf und abseits des Spielfelds durchgeführt, um das Wachstum zu beschleunigen. Von der Verbesserung der Infrastruktur - insbesondere des Stadions des gastgebenden Fussballverbands von Samoa - über die Bereitstellung von Hochleistungstrainern bis hin zu verschiedenen Finanzpaketen zur Unterstützung der Nationalmannschaften - die Unterstützung war breit gefächert und vielfältig.

"Wir haben so viele leuchtende Beispiele dafür gesehen, wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft das Leben so vieler Menschen in Australien und Neuseeland verändert hat, aber es ist klar, dass die Auswirkungen weit über die beiden Gastgeber hinausgehen und die gesamte Region Ozeanien betreffen", sagte die FIFA-Frauenfussballdirektorin und ehemalige Nationalspielerin von Samoa, Dame Sarai Bareman.

"Da dieses Turnier in Samoa ausgetragen wurde, habe ich natürlich eine noch engere Verbindung zu diesem Land, aber es ist erfreulich, dass es so viele wettbewerbsfähige Spiele gab und die Qualität des Fussballs so gestiegen ist. Das ist ein Beweis für die harte Arbeit, die von der OFC (Oceania Football Confederation) und ihren Mitgliedsverbänden geleistet wird.

Große Wettbewerbe spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Frauenfussballs. Letztes Jahr war Papua-Neuguinea so nah dran, sich für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.“

Die Angleichung der Wettbewerbe innerhalb der Konföderation spiegelt das Engagement des Weltverbandes und der jeweiligen Mitgliedsverbände für Verbesserungen wider. Seit der Einführung der Programme zur Frauenfussballförderung in der Region hat die FIFA 77 Programme für ozeanische Länder durchgeführt.

So lancierte die FIFA ein Pilotprogramm zur Unterstützung der pazifischen Nationalmannschaften bei der Vorbereitung auf den OFC Women's Nation Cup 2022. Daraus entwickelte sich ein vollwertiges Programm, das eine Reihe von ausgewählten Nationen bei der Vorbereitung auf die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 unterstützte. Wie schon bei Australien und Aotearoa Neuseeland 2023, wo zahlreiche Nationen neue Bestmarken erreichten, hat sich der materielle Nutzen des Programms auch in diesem Monat in Samoa gezeigt.

Die Gastgebernation Samoa befindet sich in einer bedeutenden Wachstumsphase. Die erfahrene Administratorin Ronna Lee Galumalemana wurde in diesem Monat zur neuen Geschäftsführerin des Fussballverbands von Samoa (FFS) ernannt und ist damit eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Mitgliedsverbands in der Region.

Laut FFS-Präsident Sam Petaia hat die FIFA in den letzten Jahren mehr als fünf Millionen USD in die Infrastruktur investiert. Diese Investitionen haben es dem FFS ermöglicht, im kommenden Jahr mehrere OFC-Turniere auszurichten.

Der Apia Park wird der Hauptsitz der FFS-Verwaltung sein, während die bestehende Tuanaimato-Anlage zu einem Hochleistungszentrum ausgebaut werden soll.

Im Rahmen von FIFA 3.0 wird die Akademie mit einem Fitnessraum, Trainingsplätzen und Spielerunterkünften ausgebaut, die Sportwissenschaft- und Anti-Doping-Abteilung sollen ebenfalls auf dem Gelände untergebracht werden.

"Die FIFA hat uns durch ihre Infrastrukturunterstützung eine Plattform gegeben, auf der unser Verband den Rugbysport herausfordern kann", sagte Petaia. "Es geht darum, den Kindern Chancen zu geben. [Fussball ist] das am besten finanzierte und beliebteste Breitensportprogramm des Landes. Aber wenn sie von der Grundschule zur weiterführenden Schule wechseln, verlieren wir tendenziell viele Fussballspieler an Rugby.

Wir haben Systeme eingerichtet, mit denen wir versuchen, unsere Spieler zu halten, damit sie wissen, dass es etwas für sie gibt, wenn sie die Grundschule verlassen. Es geht also darum, dass wir Programme aufbauen, die wir aufrechterhalten können. In fünf bis zehn Jahren kann sich die Landschaft ändern.“

Der Technische Direktor des FFS, Ravinesh Kumar, ist überzeugt, dass der Erfolg von Australien und Aotearoa Neuseeland 2023 das Interesse am Fussball in Samoa erhöht hat. "Ich glaube, dass die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft einen großen Einfluss auf die jungen Menschen, auch auf die Mädchen, hatte", sagte er.

"Wir hatten unsere Ferienprogramme im Dezember ... und wir konnten deutlich sehen, dass es eine Verbindung gibt zwischen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Ozeanien und dem Interesse, das sie bei unseren einheimischen Kindern weckt. Und jetzt haben die Olympia-Qualifikationsspiele dieses Interesse noch verstärkt, vor allem bei unseren Mädchen. Wir konnten sehen, dass viele Mädchen gekommen sind, um sich die Olympia-Qualifikationsspiele anzusehen.“