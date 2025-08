Erweiterter nationaler Wettbewerb in Neuseeland baut auf dem Erbe der Weltmeisterschaft auf

Erweiterter nationaler Wettbewerb in Neuseeland

Neues Team von Wellington Phoenix füllt Lücke in der Spielerentwicklung

Neuseeländische Frauen-Nationalliga wird jetzt weltweit auf FIFA+ gestreamt

Auch lange nach dem Weltmeistertitel von Spanien wirkt die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2023 in Neuseeland als Co-Gastgeber auf unterschiedliche Art und Weise weiter nach.

Das Turnier bescherte dem Fussball im Land der langen weißen Wolke ungeahnte Höhenflüge. Der nationale Zuschauerrekord für ein Fussballspiel wurde bei nicht weniger als sechs Gelegenheiten in den Schatten gestellt. Der Auftaktsieg Neuseelands gegen den ehemaligen Weltmeister Norwegen trug dazu bei, das lokale Interesse in einer Nation zu steigern, die sonst eher für ihre starke Ausrichtung auf Rugby bekannt ist.

Auf lokaler Ebene wurde die Dynamik angekurbelt, nachdem bekannt wurde, dass Neuseeland und Co-Gastgeber Australien die Weltelite des Fussballs empfangen würden. Wellington Phoenix, Neuseelands erstes professionelles Frauenteam, betrat Ende 2021 zum ersten Mal das Spielfeld, als es zusammen mit seinen männlichen Kollegen in der australischen A-League antrat.

Dieses Wachstum hat sich auch nach dem Turnier fortgesetzt. Die neuseeländische Frauen-Nationalliga wurde für die gerade begonnene Saison 2023 vergrößert und ist nun erstmals so groß wie die Männerliga. Mehrere teilnehmende Klubs werden in den Trainingsstätten der Frauen-WM spielen, die im Vorfeld des Turniers erheblich modernisiert worden waren.

Das anhaltende Engagement der FIFA zur Unterstützung des neuseeländischen Fussballs wurde durch die jüngste Initiative unterstrichen, bei der alle Spiele der nationalen Liga der Männer und Frauen sowie einige internationale Begegnungen weltweit auf der Plattform FIFA+ übertragen werden.

Zu den beiden neuen Namen in der nationalen Frauenliga gehört eine Reservemannschaft von Wellington Phoenix, die automatisch in die Liga aufgenommen wurde. Die Aufnahme des Klubs unterstützt die Nachwuchsförderung der A-League-Frauen und stellt einen bislang fehlenden Schritt im neuseeländischen Profifussball dar.

"Die Aufnahme in die Frauen-Nationalliga ist ein entscheidender Teil des Weges für die Entwicklung junger Fussballerinnen in Neuseeland", sagte Shaun Gill, Fussballdirektor von Wellington Phoenix. "Es ist auch wichtig, um die Gleichstellung der Geschlechter innerhalb des Akademieprogramms zu gewährleisten.

Die zentrale Rolle von Phoenix bei der Entwicklung zukünftiger Football Ferns hat sich bereits gezeigt, als sechs Spielerinnen das Debüt des Vereins im vergangenen Monat verpassten, weil sie für die U-17-Nationalmannschaft im Einsatz waren. Das Sextett trug dazu bei, dass sich Neuseeland für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024 qualifizieren konnte, bei der die jungen Neuseeländerinnen versuchen werden, an die Bronzemedaille von Uruguay 2018 anzuknüpfen. Vier Mitglieder des Jahrgangs 2018 waren als Kader- oder Reservespielerinnen an der WM 2023 in Australien und Neuseeland beteiligt.

Da mehrere Spielerinnen in der Vorsaison in die Profimannschaft aufgestiegen sind, kommt die Einführung des Teams in den nationalen Wettbewerb im Zuge der Frauen-Weltmeisterschaft genau zum richtigen Zeitpunkt, so Katie Barrott, Trainerin der Reservemannschaft von Wellington Phoenix.

"Was wir in unserem Hinterhof erleben durften, war großartig, und es hat die nächste Generation sicherlich dazu inspiriert, nach Größerem und Besserem zu streben", so Barrott. "Wir haben Mädchen, die mehr Fussball sehen, die die besten Spielerinnen und die besten Mannschaften kennen - und jetzt müssen wir Programme anbieten, die diese Leidenschaft fördern und dabei helfen, ein Weltklasseumfeld zu schaffen, um Weltklassespielerinnen hervorzubringen.

Das ist wichtig für die Mädchen und den Verein. Es ist großartig für die Mädchen, sich mit den besten einheimischen Spielerinnen zu messen, die wir haben. Es bedeutet hoffentlich, dass die nächste Generation von Spielerinnen technisch und körperlich besser ausgebildet ist, so dass wir in Zukunft stärkere Teams haben werden."