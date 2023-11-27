Datum der Auslosung für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ bestätigt

Die Auslosung für die nächste Ausgabe der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ geht am Freitag, 15. Mai 2026, in Lodz (Polen) über die Bühne. Bei der Veranstaltung dabei sind Frauenfussballlegenden sowie Gäste aus dem Austragungsland. Die Auslosung wird über FIFA+, YouTube und TikTok weltweit live übertragen. Weitere Einzelheiten zum Auslosungsverfahren sowie zu den teilnehmenden Teams werden zu einem späteren Zeitpunkt auf den offiziellen FIFA-Kanälen bekannt gegeben.

Live vor Ort sind Nina Patalon, ehemalige Spielerin und aktuelle Nationaltrainerin Polens, sowie die französische Fussballlegende Laura Georges, die damit die Bedeutung des Turniers für die Förderung des Sports unterstreichen. Die 24 qualifizierten Teams werden gebannt nach Lodz blicken, um ihre Gegner zu erfahren. Sie alle vereint das Ziel, bei diesem hochstehenden Turnier den Titel zu gewinnen.

„Bei diesem Meilenstein dabei zu sein, ist eine grosse Ehre und eine wunderbare Gelegenheit, eine Veranstaltung in Polen zu unterstützen. Die Auslosung sorgt immer für eine ganz besondere Spannung, da sie sowohl für die Teams als auch für die Fans den Startschuss markiert“, betonte Nina Patalon. Die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2026™ wird vom 5. bis zum 27. September in den vier pulsierenden Städten Bielitz-Biala, Kattowitz, Lodz und Sosnowitz ausgetragen. Die zwölfte Ausgabe dieses mit Spannung erwarteten Turniers präsentiert die Zukunft des Frauenfussballs und rückt Polens Fussballtradition in den Fokus. „Die Veranstaltung dieses Turniers in Polen ist eine einmalige Chance für die weitere Förderung und Entwicklung des Frauenfussballs in unserem Land. Ich hoffe, dass die Spiele die Mädchen für den Fussball begeistern werden und Fans und Entscheidungsträger das zunehmende Potenzial des Frauenfussballs erkennen werden. Ich bin überzeugt, dass dieses Turnier ein nachhaltiges Vermächtnis schaffen und einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne bedeuten kann“, fügte Nina Patalon hinzu.