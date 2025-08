Christine Holgate: "Wir müssen in Frauen investieren"

Der CEO von Team Global Express sagt, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft habe in Australien einen "kulturellen Wandel" ausgelöst

Statistik, dass nur 2 Prozent der australischen CEOs Frauen sind, aber 65 Prozent der Hochschulabsolventen weiblich sind

"Wir müssen in Frauen investieren, und wir müssen uns um die Bezahlung kümmern."

"Als leidenschaftliche Verfechterin von Frauen in der Arbeitswelt und der Förderung von Frauen im Sport freue ich mich sehr darauf, dass Australien und Neuseeland das größte Frauensportereignis der Welt ausrichten werden."

Dies waren die Worte von CEO Christine Holgate am 18. April 2023, als die FIFA bekannt gab, dass Australiens führender Logistikanbieter Team Global Express als offizieller Unterstützer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ unterzeichnet hatte.

Vier Monate später nahm Holgate am Vorabend des Endspiels an der FIFA-Frauenfussballtagung 2023 in Sydney teil und erörterte das Thema "The Cultural Movement of Women's Football" aus der Sicht eines Investors.

Kommunizieren und kommerzialisieren 01:00

Nachdem sie sich die Bühne mit Andrea Fairchild von Visa und David Neal von Fox Sports USA geteilt hatte, fragten wir Christine, ob das Turnier ihren Erwartungen entsprochen habe. Ihre Antwort war eindringlich.

"Es hat sie umgehauen. Diese Veranstaltung, bei der Frauen etwas tun, was normalerweise von Männern gemacht wird, und die massive Unterstützung, die dahinter steht, hat, das kann ich Ihnen ehrlich sagen, das Gespräch verändert. Aber es hat noch mehr bewirkt."

"Es hat Frauen nicht nur dazu inspiriert, einen kulturellen Wandel herbeizuführen. Die Menschen auf der anderen Seite der Gleichung, die Männer in meiner Organisation, waren super wichtig. Es hat sie dazu gebracht, sich in den Frauensport zu verlieben. Und jetzt sind sie offen für die Zusammenarbeit mit Frauen in einem viel größeren Rahmen."

Holgate übernahm im September 2021 das Amt des CEO von Team Global Express und setzt sich seit langem für die Gleichstellung am Arbeitsplatz ein. Am Internationalen Frauentag 2022 sprach sie gemeinsam mit elf anderen prominenten australischen Geschäftsfrauen vor den Staatsoberhäuptern des Landes.

Die Aufmerksamkeit, die die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien erzeugt hat, könnte für Holgate ein entscheidender Katalysator für Veränderungen sein. Ein Wandel, der weit über die Zahl der Zuschauer in den Stadien oder der Fernsehzuschauer hinausgeht.

"Ich möchte einfach, dass Frauen mit Respekt behandelt werden. Drei von fünf Frauen in Australien werden im Laufe ihres Lebens am Arbeitsplatz sexuell belästigt, missbraucht oder schikaniert. Zwei von fünf sind am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden. Wer ist stolz auf diese Zahlen? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Armut leben, ist doppelt so hoch. Das ist einfach nicht richtig. Wir werden im nächsten Jahrzehnt in Australien nie wieder die Gelegenheit haben, den Frauen eine andere Stimme zu geben", fuhr sie fort.

Kommunizieren & Vermarkten | Die Investoren 24:11

In Holgates eigener Branche sind nur 20 Prozent der Beschäftigten weiblich, die meisten von ihnen in sogenannten "Back-Office"-Verwaltungsjobs. "In Australien sind nur zwei Prozent der Vorstandsvorsitzenden Frauen, aber 65 Prozent der Hochschulabsolventen sind Frauen, und wir haben den höchsten Wert in einem OECD-Land [Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung] für akademische Leistungen.

"Diese Spiele haben bewiesen, dass Frauen es schaffen können. Wir können diesen Pullover anziehen, wir können diesen Anzug anziehen. Wir müssen an uns selbst glauben und dürfen uns von niemandem zurückhalten lassen", sagte sie.

Die offizielle Unterstützung des Turniers ist für Holgate der Anfang, nicht das Ende einer Reise. Mit Blick auf die Zukunft äußerte sie eine gewisse Vorsicht, während sie gleichzeitig einen Appell an ihre Branchenkollegen richtete.

"Ich denke, dass in vielen Teilen der Welt immer argumentiert wurde, dass Frauen nicht das gleiche Geld bekommen, weil der Frauensport nicht die gleichen Zuschauerzahlen, die gleichen Medienprogramme und die gleiche Unterstützung durch Sponsoren erhält. Doch England-Australien erreichte landesweit 11,15 Millionen Australier und war damit das Fernsehprogramm mit der höchsten Einschaltquote seit Einführung des Systems zur Messung der Einschaltquoten im Jahr 2001."

"Das Engagement von Frauen im Frauensport in den sozialen Medien ist ebenfalls signifikant hoch. Wir (Frauen) machen 83 Prozent der Kaufentscheidungen. Da sollten natürlich auch andere Unternehmen mitziehen. Wir müssen zunächst einige Dinge tun, um den Frauenfussball hier lebensfähig zu machen. Wir müssen in Einrichtungen investieren. Wir müssen in Frauen investieren, und wir müssen uns um die Bezahlung kümmern.