Bekanntgabe der Kader für die Finalrunde des bahnbrechenden FIFA-Meisterpokals der Frauen™

Kader von Arsenal Women FC, ASFAR, Gotham FC und SC Corinthians für die Finalrunde des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ bestätigt

Vier Kontinentalmeister am 28. Januar und 1. Februar in London im Titelrennen

Tickets für die spektakulären Duelle im Brentford- und Arsenal-Stadion auf FIFA.com/tickets erhältlich

Nach der Bekanntgabe der vier Kader herrscht Hochspannung vor der ersten Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™.

Einige der grössten Stars des Frauenfussballs stehen in London im Einsatz, wenn vier Kontinentalmeister Geschichte schreiben wollen.

Der Arsenal Women FC als Gewinner der UEFA Women’s Champions League wartet gleich mit drei Spielerinnen von „The Best FIFA Frauen 11“ 2025 auf, namentlich dem englischen Duo Alessia Russo und Leah Williamson sowie mit Mariona Caldentey, die mit Spanien 2023 die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewonnen hat.

Der Gotham FC präsentiert mit Emily Sonnett, Jaedyn Shaw und Rose Lavelle ein Trio des US-Teams, das 2024 bei den Olympischen Spielen triumphiert hat.

Auch ASFAR und die SC Corinthians warten mit Spielerinnen auf, die auf der globalen Bühne bereits geglänzt haben. Der Titelhalter der CAF Women’s Champions League wird von Anissa Lahmari angeführt, die Marokkos Treffer zum 1:0-Sieg gegen Kolumbien bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ erzielt hat. Herausragende Figur beim CONMEBOL-Meister ist Tamires, die für Brasilien schon über 150 Länderspiele bestritten hat.

Das Brentford-Stadion liefert am Mittwoch, 28. Januar, die Kulisse für das Halbfinale. Um 13:30 Uhr treffen der Gotham FC und der SC Corinthians aufeinander, um 19 Uhr der Arsenal Women FC und ASFAR.

Am Sontag, 1. Februar, blickt die Fussballwelt gebannt auf das Arsenal-Stadion, wenn um 15:45 Uhr das Spiel um Platz drei über die Bühne geht und um 19 Uhr schliesslich der interkontinentale Frauenklubweltmeister gekürt wird.