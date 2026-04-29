Afghan Women United setzen ihren historischen Weg gegen die Cook-Inseln fort

Die von der FIFA geförderte Mannschaft afghanischer Spielerinnen trifft am 4. und 8. Juni in Auckland, Neuseeland, auf eine Mannschaft aus Ozeanien

Das im Mai 2025 ins Leben gerufene Team besteht aus 23 Spielerinnen, die von Cheftrainerin Pauline Hamill für das Trainingslager mit zwei Spielen ausgewählt wurden

Afghan Women United nahm an der FIFA Unites Women's Series 2025™ teil und errang einen Sieg über Libyen

Sieben Monate nach ihrem historischen Sieg über Libyen bei der FIFA Unites: Women's Series 2025™ setzt Afghan Women United seine inspirierende Reise mit zwei Spielterminen gegen die Cook-Inseln Anfang Juni fort. Die Begegnungen, die in Auckland, Neuseeland, stattfinden werden, sind für den 4. und 8. Juni angesetzt. Die Spiele bilden den Mittelpunkt des ersten Trainingslagers der von der FIFA finanzierten und unterstützten Mannschaft, seit der FIFA-Rat Ende April eine Änderung der Governance-Regeln genehmigt hat, die den Weg dafür ebnet, dass afghanische Frauen ihr Land in künftigen offiziellen Länderspielen und FIFA-Wettbewerben vertreten können. Die Spiele im Juni gelten nicht als offizielle Länderspiele.

„Jedes Mal, wenn unsere Mannschaft den Platz betritt, sammelt sie wertvolle Erfahrungen“, sagte Pauline Hamill, Cheftrainerin von Afghan Women United. „Diese Spiele helfen den Spielerinnen, sich an die Intensität von Pflichtspielen zu gewöhnen, mehr Erfahrung im Verständnis der Anforderungen auf internationaler Ebene zu sammeln und sich am Ende unseres Trainingslagers in zwei Begegnungen gegen die Cookinseln zu beweisen.“

Torhüterin Montaha Moslih fügte hinzu: „Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die stärker ist als je zuvor. Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, dass Afghanistan eine starke Frauenmannschaft hat, und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir diesem Traum näher kommen.“

Afghan Women United hat seit der Gründung des Programms im Mai 2025 enorme Fortschritte gemacht, nachdem der FIFA-Rat die FIFA-Aktionsstrategie für den afghanischen Frauenfussball verabschiedet hatte, die darauf abzielte, afghanischen Frauen, die außerhalb des Landes lebten, sichere und strukturierte Spielmöglichkeiten auf hohem Niveau zu bieten. Durch mehrere Sichtungskampfs auf verschiedenen Kontinenten schufen Hamill und eine engagierte Gruppe von FIFA-unterstützten Experten eine wettbewerbsfähige, leistungsorientierte Basis und sorgten gleichzeitig durch ganzheitliches Training und Unterstützung für das körperliche, mentale und berufliche Wohlbefinden der Spielerinnen.

Mit der Zeit formierte sich eine Mannschaft. Im Oktober und November 2025 betrat „Afghan Women United“ bei der FIFA Unites: Women’s Series™ in Berrechid, Marokko, zum ersten Mal den Rasen. Nachdem sie in ihren ersten beiden Spielen gegen den Tschad und Tunesien verloren hatten, sicherten sie sich mit einem mitreißenden 7:0-Sieg gegen Libyen den dritten Platz und ihren ersten Sieg überhaupt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino, der das Spiel gegen Tunesien besuchte, sagte den Spielerinnen, dass die FIFA Unites: Women’s Series „den Beginn einer wunderschönen, wunderschönen Geschichte darstellt, die ihr für euch selbst, für eure Familien und für so viele Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt schreibt“.

Diese inspirierende Geschichte wird sich in Neuseeland fortsetzen, wo die Cookinseln auf dem Programm stehen und offizielle Wettkampfeinsätze in Aussicht stehen. Hamill leitete im Februar und April regionale Trainingslager im Vereinigten Königreich bzw. in Australien und hat einen 23-köpfigen Kader für das Trainingslager in Neuseeland und die Spiele auf den Cookinseln benannt.

Darunter sind 21 Spielerinnen, die bereits bei der FIFA Unites: Women’s Series dabei waren, sowie zwei Neuzugänge, was zeigt, dass der Pool an potenziellen Spielerinnen weiter wächst. Hamill und ihr Stab haben seit dem Start des Programms im letzten Jahr mit mehr als 110 Spielerinnen zusammengearbeitet.

Eine der beiden Neulinge ist Tahera Mohammadi, eine Stürmerin, die beim Brunswick Juventus FC in Melbourne, Australien, unter Vertrag steht und beim Trainingslager im April beeindruckt hat.

„Es ist eine große Ehre und ein stolzer Moment für mich, diesmal nominiert worden zu sein, und ich freue mich darauf, dazuzulernen, hart zu arbeiten, meinen Beitrag zum Team zu leisten und mein Land auf internationaler Ebene zu vertreten“, sagte sie. „Das Hochleistungsumfeld war hart, aber es hat mich gelehrt, diszipliniert, konzentriert und mental stark zu bleiben. Es hat mich aus meiner Komfortzone herausgeholt und mir geholfen, mich jeden Tag zu verbessern.“

Hamill erklärte, dass die diesjährigen regionalen Trainingslager „eine unglaubliche Möglichkeit für uns waren, die Fortschritte der Spielerinnen aus erster Hand zu sehen.“

Der Trainer fügte hinzu: „Diese Trainingslager boten den Spielerinnen vor allem eine Plattform, um ihre Fortschritte zu zeigen. Bei diesem Projekt ging es um die ganzheitliche Entwicklung der Spielerinnen. Abgesehen davon, dass sie sich als Fussballerinnen verbessern, wachsen sie auch als Menschen. Sie handeln verantwortungsbewusster, feuern sich gegenseitig an und haben viel mehr Selbstvertrauen entwickelt. Das war wirklich einer der großen Erfolge dieses Projekts – sie zu unterstützen und zu beobachten, wie sie jeden Tag daran arbeiten, noch besser zu werden.“

Entscheidung des FIFA-Rats gibt afghanischen Frauen ihre Identität zurück 03:12

Dreizehn der 23 Frauen in Hamills Kader leben in Australien, darunter Moslih und Mohammadi. Die übrigen wohnen in Europa, wobei fünf aus England, je zwei aus Italien und Portugal sowie eine aus Deutschland stammen. Obwohl sie heute über die ganze Welt verstreut leben, teilen die Spielerinnen von „Afghan Women United“ ein gemeinsames Erbe und einen gemeinsamen Hintergrund, ähnliche Geschichten von Umsiedlung und Durchhaltevermögen sowie eine unerschütterliche Hingabe zum Fussball, die sie durch schwierige Zeiten getragen und ins Rampenlicht des Sports geführt hat.

„Für mich war es eine großartige Erfahrung, weil wir alle gemeinsam auf dem Platz standen, auch wenn wir uns anfangs noch nicht gut kannten“, sagte Moslih. „Das gemeinsam durchzustehen hilft uns, eine stärkere Verbindung aufzubauen, und es wird uns dazu bringen, unser Team mit mehr Zusammenhalt und Stärke zu vertreten. Für die beiden neuen Spielerinnen zeigt es meiner Meinung nach, dass sich harte Arbeit immer auszahlt. Es zeigt auch, wie hart der Konkurrenzkampf um die Plätze ist und dass niemandem ein Platz garantiert ist. Man bleibt im Kader, indem man weiterhin hart arbeitet und sich auf dem Platz beweist.“

In Marokko haben sie ihren ersten Triumph erlebt und hoffen, diesen Erfolgskurs nächsten Monat in Auckland fortsetzen zu können, während das Team weiter die Weichen für eine Zukunft stellt, die nun auch internationale Wettkämpfe für afghanische Frauen umfasst.

„Wir sind absolut begeistert, dass die Spielerinnen schon in Kürze die Gelegenheit haben werden, Afghanistan offiziell zu vertreten“, sagte Hamill. „Das ist genau das, wofür sich die Spielerinnen eingesetzt und wovon sie geträumt haben.“ Diese Entscheidung öffnet so viele Türen für aktuelle und zukünftige Spielerinnen, und wir könnten nicht begeisterter sein. Sie sind eine sehr ehrgeizige Gruppe, und diese Nachricht hätte für mich zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, da wir uns darauf vorbereiten, uns erneut zu einem Vorbereitungscamp und zwei Spielen gegen die Cookinseln zu treffen. Wir werden zwei Wochen lang zusammen sein – was für eine großartige Möglichkeit, als Gruppe weiterzuarbeiten, uns weiter zu verbessern und uns weiterzuentwickeln, indem wir gegen starke Gegner spielen.“

Kader der „Afghan Women United“ (Stand: 15. Mai 2026)

Torhüter Montaha MOSLIH (Bentleigh Greens SC, Australlia) Elaha SAFDARI (Doncaster Rovers Belles FC, England) Fatima YOUSUFI (South Melbourne FC, Australlia)

Verteidiger Kareshma ABASI (Bundoora United FC, Australlia) Najma AREFI (Kiveton Park FC, England) Khursand AZIZI (Southern United FC, Australlia) Susan KHOJASTA (Chiesanuova 1975 ASD, Italy) Bahara KOHSTIANI (Eltham Redbacks FC, Australlia) Sabreya RAJABI (SC Sternschanze von 1911, Germany) Mursal SADAT (Eltham Redbacks FC, Australlia)

Mittelfeldspieler Mina AHMADI (Nepean FC, Australlia) Mona JOHINI (Nepean FC, Australlia) Maryam KARIMYAR (FC São Romão, Portugal) Tahera MOHAMMADI (Brunswick Juventus FC, Australlia) Zainab MOZAFFARI (Retford FC Ladies, England) Razia NOORI (Southern United FC, Australlia) Manizah SADAT (Brunswick Juventus FC, Australlia) Fatema URFANI (Estoril Praia, Portugal)

Stürmer Sevin AZIMI (vereinslos) Fatima HAIDARI (unabhängig) Nilab MOHAMMADI (Southern United FC, Australlia) Sosan MOHAMMADI (Kiveton Park FC, England) Manozh NOORI (Spring Hills FC, Australlia)

Kader der Cook-Inseln (Stand: 15. Mai 2026)

Torhüter Rianna PEPE Kimberley PHILIP Kimberly UINI

Verteidiger Christina AREAI Mareta BROTHERS Daniella CASEY POILA Lyric DAVISON Penina KATUKE Deja PARETA Claudean ROBATI Tia-Myrie STRICKLAND Ally TOAILOA

Mittelfeldspieler Tineke DE JONG Maureen FITZPATRICK Elizabeth HARMON Kayleena KERMODE Teretia TEINAKI Te Upoko TUARIKI