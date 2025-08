Emblem und Slogan der FIFA U-20-Frauen-WM 2022™

U-20-Nationalspielerin Keylin Gómez sagte: "Ganz Costa Rica ist begeistert und glücklich über die Ausrichtung der FIFA U-20-Frauen-WM 2022. Heute haben wir mit der Vorstellung des neuen Slogans einen wichtigen Schritt getan, der uns vereinen und uns immer daran erinnern wird, dass wir gemeinsam stärker sind. Wir freuen uns sehr auf den Anpfiff des Turniers am 10. August nächsten Jahres, denn dann werden wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufschlagen und in den Mittelpunkt rücken. Vamos Juntas !"

"In genau einem Jahr ist Costa Rica zum zweiten Mal in seiner Geschichte Gastgeber einer Frauen-Weltmeisterschaft, dieses Mal in der Altersklasse U-20. Wir fühlen uns geehrt, weil wir die Möglichkeit haben, Sie in unserem wunderschönen, einzigartigen Land willkommen zu heißen.