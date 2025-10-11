FIFA begrüsst Entschliessung des Europäischen Parlaments zum Sport

Unterstützung für europäisches Sportmodell vom Weltfussballverband bekräftigt

Entschliessung zu zentralen Aspekten wie der Bedeutung eines transparenten Transfersystems

Weitere Zusammenarbeit der FIFA mit Interessengruppen des Fussballs und Institutionen der Europäischen Union in einem inklusiven Prozess

Die FIFA begrüsst die Entschliessung des Europäischen Parlaments zur Rolle der Politik der Europäischen Union (EU) zur Stärkung des europäischen Sportmodells, das auf ein Verfahren unter der Leitung von Berichterstatter Bogdan Zdrojewski (Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemaliger polnischer Minister für Kultur und nationales Erbe) zurückgeht.

Der Bericht befasst sich mit zentralen Aspekten wie der wichtigen Rolle internationaler Sportverbände zur Gewährleistung eines transparenten und fairen Transfersystems und entspricht damit dem laufenden offenen und inklusiven Verfahren zur Prüfung des FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern im Anschluss an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Lassana Diarra. Die Entschliessung mahnt zudem zu einem starken Fokus auf den Schutz der Rechte von Athleten aller Sportarten, insbesondere von Minderjährigen.

Die FIFA stellt sich nachdrücklich hinter die Unterstützung der Entschliessung für das europäische Sportmodell mit einem pyramidenförmigen System, das auf finanzieller Solidarität zwischen Breiten- und Elitesport, sportlicher Leistung, Wettbewerbe mit offenem Ausgang, Inklusion, Integrität und Fairness gründet. Die FIFA befürwortet ebenfalls uneingeschränkt das Recht der Spieler, ihre Länder im Nationalteamfussball zu vertreten, sowie die zwingende Abstellung von Spielern für ihre Nationalteams, wie in der Entschliessung festgehalten.

Die FIFA begrüsst ferner die vom Europäischen Parlament bekräftigte Bedeutung guter Unternehmensführung, von Transparenz, Integrität und Rechenschaft im Sport – Standards, die zu Recht von Sportverbänden und Vertretungsorganisationen von Interessengruppen erwartet werden.