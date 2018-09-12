Sommerausgabe 2018 der FIFA-Big-5-Transferfensteranalyse

Die FIFA hat die Sommerausgabe 2018 der Big-5-Transferfensteranalyse veröffentlicht, die einen Überblick über die Tätigkeiten im internationalen Transferabgleichungssystem (ITMS) der Vereine aus Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien (Big 5) während der Sommerregistrierungsperiode liefert.

Daten und Fakten zum Transfergeschäft vom 1. Juni bis 1. September 2018:

Bei 182 der 211 FIFA-Mitgliedsverbände war die Registrierungsperiode in dieser Zeit offen.

Weltweit wurden 8401 internationale Transfers abgeschlossen, für die insgesamt USD 5,44 Milliarden gezahlt wurden.

Die Vereine der Big 5 zeichneten für 77,5 % der Transferausgaben verantwortlich, was einem Gesamtbetrag von USD 4,21 Milliarden entspricht.

Im Vergleich zum letzten Sommer haben die Big 5 6,6 % mehr ausgegeben, allen voran die Vereine aus Italien (+74,7 %) und Spanien (+42,2 %).

Die englischen Vereine haben wiederum am meisten ausgegeben (USD 1,44 Milliarden).

Der Bericht enthält auch genaue, nach Verbänden gegliederte Angaben etwa zu Transfertypen, Herkunft und Ziel von Transfers, Nationalität und Alter der beteiligten Spieler sowie Vergleiche zu früheren Sommerregistrierungsperioden.

Die Big-5-Transferfensteranalyse für den Sommer 2018 können Sie hier kostenlos herunterladen.